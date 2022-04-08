نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل القطايف بحشوات جديدة ومختلفة وطريقة صنع عجينة القطايف في المنزل في المقال التالي
طريقة عمل القطايف بحشوات جديدة ومختلفة وطريقة صنع وإعداد عجينة القطايف في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة التحضير، أن القطايف تعد من الحلويات الشرقية الشهيرة التي يحبها الكثير من الناس، ولكنها تنتشر بشدة ويزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك حيث أنها ترتبط أرتباطا كبيرة بهذا الشهر الفضيل هي والكنافة أيضا، فهما أشهر الحلويات الرمضانية التي يتم تقديمها بعد وجبة الفطار في رمضان، لذلك سنتعرف علي طريقة إعدادها بوصفات جديدة ومختلفة سوف يحبها الجميع.
طريقة عمل القطايف
هناك الكثير من الحشوات الجديدة والمختلفة التي يمكننا بها حشو القطايف فهي من الحلويات التي يمكننا حشوها بالكثير من الأشياء، لذلك سنتعرف علي طريقة حشوها بالمكسرات فيما يلي:
- نحضر وعاء متوسط الحجم ثم نضع فيه نصف كوب لكل من الأتي الفستق والبندق وأيضا اللوز وجوز الهند أيضا.
- بعد أن قمنا بوضع المكسرات تلك نقوم بعد ذلك بالدق عليها حتي يصبح حجمها متوسطا لا كبيرا ولا مطحونة.
- نقوم بعد ذلك بإضافة لهم ملعقة كبيرة من ماء الورد مع رشه صغيرة وبسيطة من القرفة المطحونة ثم نقلبهم معا
- نحضر القطايف بعد ذلك ونقوم بحشوها بالخليط السابق ثم نقوم بقليها حتي تصبح ذهبية اللون ثم تقدم ساخنة.
طريقة عمل عجينة القطايف الأصلية
سنتعرف فيما يلي علي طريقة إعداد عجينة القطايف بنفسك في المنزل دون شرائها جاهزة وذلك في الخطوات التالية:
- اولا نحضر وعاء كبير الحجم وعميق ثم نضع فيه كوب من السميد الناعم ثم نضيف إليه ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.
- نضيف الي المكونات معلقة كبيرة من السكر ثم نضيف معلقتين صغيرتين من البيكنج بودر مع وضع ملعقة كبيرة من النشا.
- نقلب المكونات مع بعضها البعض جيدا ثم نضيف إليها كوبين من الماء الفاتر ثم نضع ربع كوب من ماء الورد إليهم.
- نعجن الخليط مع بعضه البعض جيدا حتي يتجانسون ثم نترك العجينة لمدة ساعة جانبا وذلك حتي تتخمر.
- نحضر بعد ذلك المقلاة ونضع فيها القليل من الزيت علي نار متوسطة الحرارة ثم نسكب العجين علي هيئة دوائر.
- نجعل الدوائر متوسطة الحجم ونقوم بقليها من جهة واحدة فقط ثم نضعها علي ورق مناديل مطبخ حتي تبرد ثم يتم حشوها.
خطوات إعداد الشربات
سنتعرف علي طريقة عمل شربات أو كما يسمي قطر القطايف في الخطوات التالية:
- نحضر إناء صغير الحجم ثم نضع فيها كوبين من السكر الأبيض مع وضع ملعقة صغيرة من ماء الورد.
- نضع الإناء علي نار تكون متوسطة الحرارة ثم نضيف الي باقي المكونات كوب من الماء الفاتر النظيف.
- نقوم بتقليب الخليط جيدا حتي يذوب السكر تماما ويصبح سائلا ثم نضيف إليه معلقتين صغيرتين من عصير الليمون.
- نقلب المكونات معا مرة أخري لمدة ثلاث دقائق ثم نتركه جانبا حتي يبرد ثم نقوم بسقي الحلويات بيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل القطايف بحشوات جديدة ومختلفة وطريقة صنع عجينة القطايف في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.