طريقة عمل القطايف بحشوات جديدة ومختلفة وطريقة صنع عجينة القطايف في المنزل

طريقة عمل القطايف بحشوات جديدة ومختلفة وطريقة صنع وإعداد عجينة القطايف في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة التحضير، أن القطايف تعد من الحلويات الشرقية الشهيرة التي يحبها الكثير من الناس، ولكنها تنتشر بشدة ويزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك حيث أنها ترتبط أرتباطا كبيرة بهذا الشهر الفضيل هي والكنافة أيضا، فهما أشهر الحلويات الرمضانية التي يتم تقديمها بعد وجبة الفطار في رمضان، لذلك سنتعرف علي طريقة إعدادها بوصفات جديدة ومختلفة سوف يحبها الجميع.

طريقة عمل القطايف

هناك الكثير من الحشوات الجديدة والمختلفة التي يمكننا بها حشو القطايف فهي من الحلويات التي يمكننا حشوها بالكثير من الأشياء، لذلك سنتعرف علي طريقة حشوها بالمكسرات فيما يلي:

نحضر وعاء متوسط الحجم ثم نضع فيه نصف كوب لكل من الأتي الفستق والبندق وأيضا اللوز وجوز الهند أيضا.

بعد أن قمنا بوضع المكسرات تلك نقوم بعد ذلك بالدق عليها حتي يصبح حجمها متوسطا لا كبيرا ولا مطحونة.

نقوم بعد ذلك بإضافة لهم ملعقة كبيرة من ماء الورد مع رشه صغيرة وبسيطة من القرفة المطحونة ثم نقلبهم معا

نحضر القطايف بعد ذلك ونقوم بحشوها بالخليط السابق ثم نقوم بقليها حتي تصبح ذهبية اللون ثم تقدم ساخنة.

طريقة عمل عجينة القطايف الأصلية

سنتعرف فيما يلي علي طريقة إعداد عجينة القطايف بنفسك في المنزل دون شرائها جاهزة وذلك في الخطوات التالية:

اولا نحضر وعاء كبير الحجم وعميق ثم نضع فيه كوب من السميد الناعم ثم نضيف إليه ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

نضيف الي المكونات معلقة كبيرة من السكر ثم نضيف معلقتين صغيرتين من البيكنج بودر مع وضع ملعقة كبيرة من النشا.

نقلب المكونات مع بعضها البعض جيدا ثم نضيف إليها كوبين من الماء الفاتر ثم نضع ربع كوب من ماء الورد إليهم.

نعجن الخليط مع بعضه البعض جيدا حتي يتجانسون ثم نترك العجينة لمدة ساعة جانبا وذلك حتي تتخمر.

نحضر بعد ذلك المقلاة ونضع فيها القليل من الزيت علي نار متوسطة الحرارة ثم نسكب العجين علي هيئة دوائر.

نجعل الدوائر متوسطة الحجم ونقوم بقليها من جهة واحدة فقط ثم نضعها علي ورق مناديل مطبخ حتي تبرد ثم يتم حشوها.

خطوات إعداد الشربات

سنتعرف علي طريقة عمل شربات أو كما يسمي قطر القطايف في الخطوات التالية: