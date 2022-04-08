بدون تعب.. تتظيف البط والفراخ من الزفارة والريش الصغير بمكون ميخطرش على بالك يجعلها ناصعة البياض

نظيف البط من الزفارة والسواد نهائيا من أهم ما يجب أن تهتم به ربة المنزل ولا تقصر أبدا في أن تكون البطة المراد طهيها نظيفة تماما وخالية من أي تواجد للريش الصغير أو الزفارة، وتعتبر تلك الطرق القادمة من بين أهم الطرق التي من الممكن أن تساعد في التخلص تماما من زفارة الدواجن من شتى أنواعها وليس البط فقط ومن خلال ما يلي توضيح لهم الطرق التي من الممكن أن يكون هناك اتباع لها للحصول على الدواجن نظيفة تماما وخالية من أي مظهر من مظاهر عدم النظافة التي قد تبدو على الجلد مع القضاء على أي مواد لزجة على البط، وفيما يلي أهم المعلومات عن أبرز طرق التنظيف.

تنظيف البط من الزفارة والسواد نهائيا

تنظيف البط تماما من الزفارة والسواد له طرقه المتميزة، والتي من الممكن أن نوفر المكونات الأساسية له، وتعتبر تلك الطريقة من الطرق المثالية والتي لها دور في تخليص البط بشكل تام من أي مواد ميكروبية وجراثيم أو بكتيري تكون متسببة في الرائحة الغير مرغوبة للدجاج قبل الطهي، وفيما يلي توضيح لكل طريقة بالخطوات.

تنظيف البط من الزفارة بقشور الليمون وصودا الخبز

تعتبر تلك الطريقة من الطرق الأكثر مثالية والتي من خلالها من الممكن أن تزال كل الزفارة من البط، حيث تقوم ربة المنزل بغسل البطة وتجفيفها جيدا ومن ثم يتم فرك البطة بقشور الليمون مع صودا الخبز، ومن الممكن التخلص من أي ريش أيضا بتلك الطريقة فهي من الطرق السريعة جدا للتخلص تماما من أي مواد لزجة ثم غسل البطة ونقعها بالماء والملح.

خطوات لطريقة تنظيف البط بالردة

الردة من المكونات التي لها القدرة على أن تزيل أي تواجد للزفارة أو رائحة الغير مرغوبة في البط ومن الممكن أن تستعين ربة المنزل بالردة لكي تكون أكثر قدرة على الإمساك بالريش القصير والتخلص تماما منه فمن الممكن أن تستعمل الردة بكمية ملائمة حوالي نصف كوب ومن ثم تكون الإزالة التامة للريش مع تطهير كامل للجلد، وبعدها تنقع البطة بالماء الفاتر مع الخل والليمون.