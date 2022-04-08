رائحته كالمسك.. طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بالشبة والليمون يدوم طويلا ومبيض فوري للابطين

مزيل عرق بالشبه والليمون والنشا من الوصفات الممتازة والتي من الممكن أن تقوم كل سيدة وكل فتاة بعمله في البيت كوصفة من ضمن أفضل الوصفات الطبيعية البديلة المقاومة للتعرق الزائد، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن المعلومات حول المكونات التي لا بد وأن تدخل لعمل الوصفة المتميزة من المزيل الطبيعي للتعرق المفيد للبشرة والذي يعمل على التحسين من خصائص الجلد.

مزيل عرق بالشبه والليمون والنشا

مزيلات التعرق الطبيعية وبالخص ما يتم عمله بالشبة ومكون النشا مع فيتامين سي من خلاصة الليمون تركيبة متعددة الأغراض وتحمل العديد من الفوائد للجلد ومن أهمها الإزالة للتعرق وتعطير الجسم والتخلص من أي ألوان داكنة قد تكون متواجدة فوق سطح خلايا الجلد.

مكونات لعمل مزيل عرق طبيعي

من أقوى أنواع المقادير الطبيعية والتي من الممكن أن تساعد في عمل مزيل للتعرق ما يلي في تلك النقاط المقبلة:

ملعقة من النشا.

ملعقة من الشبة.

ملعقة زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من مكون زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة من المسك.

طريقة التحضير للوصفة

بالإمكان الاستعانة بتلك الخطوات القادمة للحصول على تركيبة ممتازة من مزيل التعرق بالنشا والتي تعمل فضلا عن تأثيرها كمزيل عرق على التحسين من العديد من خصائص الجلد أهمها تعزيز نضارته كما أنه مكون لمزيل عرق ممتاز خالي من الكيماويات:

يتم التذويب لمكون جل الصبار بإسالته تماما في وعاء ملائم بالميكرو ويف للحظات.

وضع مكون جل الصبار مع كمية النشا ومكون الشبة مع التقليب المستمر للحصول على الخليط الناعم خالي تماما من التكتلات.

بعدها قومي بإضافة الزيوت الطبيعية والمسك وقطرات الليمون وقومي بالتقليب حتى تحصلي على أفض مزيج مثالي ناعم يسهل تطبيقه بمواضع التعرق بالجسم.

كيفية تطبيق مزيل العرق