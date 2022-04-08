ملعقة ملح واحدة وتخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

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إزالة الشعر الزائد بالملح نهائي من الوصفات البسيطة سهلة التحضير والتي من خبالها من الممكن الاستفادة من أثرها على البشرة حيث أنها من الخلطات الممتازة القادرة تماما على الإزالة لأي شعر زائد على سطح الجلد، وتعتبر تلك التركيبة الطبيعية الآتي ذكر مكوناتها من بين أكثر ما يمكن أن يستخدم للحصول على البشرة خالية تماما من أي ظهور للشعر الزائد وتعد لك التركيبة أيضا من أهم الخلطات التي تعمل على التقشير بشكل طبيعي للجلد الزائد والخلايا الميتة ومن الممكن أن يتم التحضير من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية واتبع الطريقة التالية في التحضير للوصفة.
إزالة الشعر الزائد بالملح نهائي
من الممكن أن تتحقق الإزالة النهائية للشعر من خلال اتبع خطوات بسيطة تعتمد على توفر مكونات في المنزل تساعدك في إنجاز خطوة إزالة الشعر بكل سهولة من الجذور ومن خلال ما يلي نوضح المكونات التي من الممكن أن تتفاعل مع الملح وتعطي أفضل نتيجة للبشرة الخالية من الشعر تماما والتي تصلح للتطبيق على مختلف أنواع خلايا الجلد والمكونات تكون كما يلي:
مكونات لإزالة الشعر الزائد بالملح نهائي
من الممكن أن تتحقق الإزالة الكاملة للشعر من خلال اتباع الخطوات التي تعتمد على توفر مختلف المكونات الآتية:
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعق من النشا.
- ترمس مطحون.
- القليل من مكون ماء الورد.
- زيت اللوز.
طريقة التحضير المتبعة للمكونات
من الممكن بعد توفر كل المكونات السابقة أن يتم عمل الخليط كما يلي:
- الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بمكون الفازلين فتتم خطوة الإذابة التامة للمكون بالوعاء الملائم في الميكرو ويف.
- يتم وضع الفازلين مع الملح والتقليب الجيد حتى يختفي الملح مع الفازلين.
- إضافة لقية من المكونات والزيوت الطبيعية بشكل تدريجي والتقليب للتخلص من وجود أي تكتلات بالخليط.
- من الممكن بعد التحضير مباشرة أن يتم التطبيق على البشرة.
- الخليط يجف تماما بعد 10 د بعدها تستطيعين فركه ومعه تكون الإزالة التامة لأي شعر زائد على البشرة.
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