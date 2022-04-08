طريقة عمل ستربس دجاج مقرمشة وحارة خطوه بخطوه في المنزل بأسهل المكونات

طريقة عمل ستربس دجاج مقرمشة، في ظل الاحتياج الى التنوع في الأكل، فان استربس دجاج يكون من اجمل الأكلات التي يعشقها الأطفال والكبار ايضا ويحبون تناولها في المطاعم ومحلات إعداد الطعام، وفي هذا الشأن فان عمل هذه الأكلة اللذيذة في المنزل وبمكونات صحية يكون من الأشياء المحببة والتي تحاول كل ربة بيت العمل عليها من اجل الاطمئنان على صحة الأسرة بكافة الأعمار وخاصة الأطفال.

ستربس دجاج

يفضل عمل استربس الدجاج من صدور الدجاج مع استعمال عدد من المكونات وهي:

بصل مبشور ومصفى جيدا، اذا يتم استعمال ماء البصل في خليط التتبيل.

عدد 2 بيضة لكل 2 من شرائح صدور الفراخ.

كوب لبن وكوب من الطحين.

توابل وبهارات من الملح والفلفل الأسود والكمون المطحون والكسبرة الناعمة.

بقدونس للتجميل.

الفراخ الاستربس

لعمل الدجاج الاستربس يمكن لربة البيت تتبيل الكمية المطلوب إعدادها من الدجاج اولا، وذلك عن طريق خلط مكونات ماء البصل مع التوابل جيدا وتتبيل الدجاج وتركها مدة 4 ساعات في الثلاجةـ ثم يتم خلط كل من اللبن والبيض مع الملح مع وضع كمية الدقيق في بوله مستقلة، تبدأ ربة البيت بعد هذه التجهيزات بغمس الدجاج في خليط اللبن ثم الدقيق قبل التحمير الذي يفضل أن يكون في كمية من الزيت الغزير الساخن.

ما يقدم مع الاستربس

يمكن تقديم الاستربس مع اي من الأكلات مثل الأزر او المكرونة والخضار ايضا بكافة أنواعه.

إلا أن الكثير من عشاق هذه الوجبة المتكاملة والتي تحتوي على الكثير من الفيتامينات الموجودة في البيض والدقيق، فضلا عن بروتين الفراخ.

كما يفضلون تناول الاستربس مع شرائح البطاطس الشيبسي او السلطات الخضراء وسلطة الكول سول والطحينة.

كذلك يمكن التقديم ايضا منفردا مع الخبز الطازج.

ستربس دجاج حار

يفضل الكثير من عشاق الفراخ بكافة أشكالها والوجبات التي يمكن إعدادها من هذه الفراخ ما يكون من الوجبات الحارة، وفي هذا الصدد فانه يمكن أضافه الفلفل الحار الى تتبيل الدجاج مع احتواء الدقيق والبيض على الفلفل الأسود الناعم، اذا أن كل من الفلفل الأخضر الحار أو الفلفل الأحمر يعمل على إعطاء للأكل مذاق خاص يشتهيه الكثير من محبي المقبلات والطعم الحار.