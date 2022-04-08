طريقة عمل الكنافة الطرية بالمهلبية في البيت زي المحلات بوصفة سهلة وسريعة التحضير

طريقة عمل الكنافة الطرية بجميع أنواعها في البيت زي المحلات بالضبط بوصفات سهلة وسريعة التحضير، تعد الكنافة من أشهر الحلويات الشرقية وخاصة في المطابخ العربية وفي المطبخ الفلسطيني بشكل خاص، كما أن الكنافة ترتبط بشكل كبير في شهر رمضان المبارك ويتم إعدادها بكثره وشرائها في هذا الشهر الكريم، ويمكننا إعدادها بالكثير من الطرق وأضافه لها حشوات كثيرة ومختلفة كما أن الكنافة لها العديد من الطرق في تحضيرها يختلف من دولة الي أخري.

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية

هناك الكثير من الطرق التي يمكننا بها صنع الكنافة ومن ضمن تلك الطرق وأشهرها هي طريقة عملها وحشوها بالمهلبية وهذا ما سنتعرف عليه فيما يلي ولكن اولا سنتعرف علي طريقة عمل شربات الكنافة في الخطوات التالية:

نحضر إناء متوسط الحجم ونضع فيه كوبين من السكر وكوب من الماء الفاتر ونقوم بعد ذلك بتشغيل النار وجعلها متوسطة الحرارة.

نقوم بتقليب المكونات وتحريكها جيدا وباستمرار لمدة خمس دقائق كاملة ونستمر في ذلك حتي تبدأ المكونات في الغليان.

نجعل النار بعد ذلك هادئة ونضيف إليها ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونستمر في تقليب المكونات مرة أخري.

نحرك الخليط لمدة دقيقة أخري ثم نتركه لمدة دقيقتين علي نار هادئة ثم نطفئ النار عليه ونتركه جانبا لحين الحاجة إليه.

طريقة عمل المهلبية

سنتعرف اولا علي طريقة إعداد المهلبية بوصفة سهلة وبسيطة وسريعة التحضير في الخطوات التالية:

نحضر وعاء التسخين ونضع فيه كوب ونصف من الحليب السائل الطازج ونركه علي نار متوسطة الحرارة لمدة ربع ساعة حتي يغلي.

بعد أن يغلي الحليب نقوم بإضافة المكونات التالية وهي ربع كوب من السكر ثم نضع ملعقتين كبيرتين من النشا البودر.

نقوم بعد ذلك بتقليب المكونات بملعقة صغيرة الحجم والاستمرار في التقليب علي نار هادئة الحرارة لمدة ثلاث دقائق.

نستمر في تقليب الخليط معا وذلك حتي يتماسك معا ويصبح كثيفا ثم نقوم بإطفاء النار بعد ذلك وتركه جانبا حتي يبرد قليلا.

طريقة عمل الكنافه

بعد أن قمنا بإعداد المهلبية والشربات سنتعرف الآن علي طريقة إعداد الكنافه بالمهلبية فيما يلي: