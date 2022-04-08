طريقة عمل الكنافة النابلسية بالقشطة مع أهم أسرار المحلات الكبرى للحصول على نتيجة رائعة

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طريقة عمل الكنافة النابلسية ، تعتبر الكنافة من أروع الحلويات الرمضانية التي يقبل الكثيرين على تناولها بصورة كبيرة في هذا الشهر الكريم، وهي أيضًا نوع من الحلويات الشرقية المميزة والتي لها نكهة خاصة بها، ولذلك لا يخلو أي بيت مصري أو عربي من أطباق الكنافة المميزة، ونظرًا لأهمية الكنافة تسعى ربات البيوت إلى معرفة الأسرار المتنوعة لإعداد الكنافة بأنواعها المتميزة والتي من بينها الكنافة النابلسية بالقشطة، بدلًا من اللجوء لشرائها من الخارج بأسعار باهظة، فالكنافة بالقشطة طبق من الاطباق المحببة للكثيرين والتي لا تحتاج إلى الكثير من المكونات لإعدادها، بل يمكن تقديمها بأبسط المكونات التي تتواجد بالفعل داخل كل منزل.
طريقة عمل الكنافة النابلسية بالقشطة
يكثر استخدام الكنافة النابلسية أو الكنافة بأنواعها المتنوعة في شهر رمضان المبارك، علمًا بأن الكثيرين يفضلون تناولها طوال أيام العام، وهذا ما يجعلهم يبحثون عن أسرار تحضيرها، والتي تتلخص في نقاط بسيطة يجب مراعاتها من أجل الخروج بأفضل النتائج.
ويمكن تحضير الكنافة النابلسية بالقشطة عن طريق إحضار المكونات التالية :
- نصف كيلو من الكنافة.
- كوب إلا ربع من السكر.
- كوب ونصف من الحليب.
- كوبان ونصف من الزبدة.
- 2 معلقة من الفانيليا.
- 3 معلقة من النشا.
- كمية من الفستق المطحون.
- 5 معلقة من القشطة.
مكونات شربات الكنافة
- كوب ونصف من السكر.
- كوب إلا ربع من المياه.
- معلقة من الفانيليا.
- نصف معلقة من الزبدة.
- عصير نصف ليمونة.
ولتحضير الشربات بصورة صحيحة يوضع السكر مع المياه في إناء على النار، وبعد أن يبدأ في الغليان يضاف الزبدة مع الفانيليا وعصير الليمون ويقلب الجميع جيدًا، ثم تترك كافة المكونات على النار حتى الغليان وتغلق النار.
خطوات عمل الكنافة النابلسية
- من الأفضل أن توضع الكنافة بداخل الفريزر قبل البدء في استخدامها لتأتي بأفضل النتائج.
- تقطع الكنافة إلى قطع صغيرة وتفرك بالزبدة جيدًا بداخل وعاء واسع وبعدها تترك جانبًا.
- في إناء يوضع الحليب والسكر والنشا ويقلب الجميع جيدًا على نار هادئة، وبعدها يضاف القشطة والفانيليا.
- يجب مراعاة الاستمرار في التقليب الجيد حتى لا تتكون أي تكتلات.
- في صينية مدهونة بالزبدة توضع طبقة من الكنافة مع الضغط عليها جيدًا، وبعدها يضاف القليل من الزبدة مع القشطة المحضرة سابقًا في المنتصف.
- تضاف الكنافة الباقية فوق طبقة القشطة وتدخل إلى الفرن وبعدها يجب إخراجها وإضافة الشربات مباشرة ثم تزيينها بالفستق المطحون.
- يمكن إضافة الكريم شانتيه فوق الكنافة عند التقديم مع قطع من المانجو أو الكريز لإضافة المزيد من النكهة القوية.
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