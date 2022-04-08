استبدلي شعرك التالف بأقوى شعر فرد الشعر بالبروتين بطريقة طبيعية وعلاج عميق

فرد الشعر بالبروتين من أنجح الطرق لعلاج الشعر التالف وتغذيته وتقويته، حيث أنه يحتوي على عدة أنواع من البروتينات وكذلك منتجات الشعر التالف، ويفضل وضعه على الشعر كل شهر أو شهرين وهو علاج عميق ومفضل وبعضه يستخدم للشعر الذي يتضرر بسبب شدة الحرارة من المكواة والاستشوار أو العلاج، وهناك أيضًا بروتينات محلية الصنع تصنعها في المنزل، وتختلف الفوائد والآثار الجانبية لكل نوع، لذلك من المهم اختيار البروتين المناسب ليناسب مستوى الشعر التالف، وفي هذه المقالة نستعرض طريقة وفوائد البروتين للشعر.

فرد الشعر بالبروتين

أجريت بعض الدراسات والبحوث حول موضوع البروتين لإطالة الشعر والإجابة على سؤال هل البروتين يسبب إطالة الشعر.

قد تم التوضيح أنه في بعض الأحيان يمكن أن تساعد علاجات البروتين في إطالة الشعر بتكلفة بسيطة مع الاستمرار في استخدام علاجات البروتين بانتظام.

وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الشعر حقًا وهي مفقودة.

لذلك إذا كان الغرض الأساسي من استخدام البروتين هو الحفاظ على الشعر طويلاً.

فعليك اختيار نوع العلاج الذي لا يحتوي على أي فورمالين إطلاقاً.

وتم اختباره في الماضي، ومن المهم استخدام الشامبو والبلسم من البروتين للحصول على أفضل النتائج في أقصر وقت ممكن.

طريقة فرد الشعر بالبروتين تطويل وتكثيف الشعر

يغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو لإزالة الزيوت والشحوم.

تمشيط الشعر جيدًا لإزالة التجعد.

إذا كنت تريدين قص شعرك فالأفضل قبل استخدام البروتين وليس بعده، لذلك لا تضيعي الكثير من البروتين.

ضعي المزيد من البروتين على الشعر، ومشطيه حتى يتوزع بشكل جيد في جميع خصلات الرأس، حتى الجذور والأطراف.

عبور مكواة تجعيد الشعر من جميع خيوط الشعر، مع تثبيت البروتين.

إطلاق البروتين من الشعر لمدة لا تقل عن يومين أو ثلاثة أيام، حيث ترتبط الصفحات بالبروتين وجودته.

لا تربط الشعر بالدبابيس حتى لا تترك تجعداً على الشعر.

بعد ذلك اغسل الشعر بالشامبو للشعر على البروتين.

فوائد فرد الشعر بالبروتين