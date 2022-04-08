نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلية النحل بحشوة الجبنة الشهية بعجينة هشة وقطنية خطوة خطوة في المقال التالي

خلية النحل هى نوع من المخبوزات التى تتميز بشكلها الجميل، وهى عبارة عن كرات من العجين التى تحشي بحشوات مختلفة وتتميز بعجينتها الهشة القطنية الجميلة، كما ان منها الحشوات الحلوة مثل التى تحشي بالمربي والشوكولاته ومنها ما يكون سادة بدون حشوات ولكن يسقي بالشربات، ومنها بالحشوات الحادقة مثل اللحوم وغيرها والجبنة بأنواعها كما سوف نقدمها اليوم بطريقة سهلة وبسيطة، لكى تستطيع كل أم عملها بسهولة فى المنزل وتكون نتيجتها مضمونة، فهيا بنا متابعينا الاعزاء لنتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني على مقادير وطريقة تحضير خلية النحل بحشوة الجبنة الشهية على بالتفصيل. مقادير خلية النحل بحشوة الجبنة تحتوى خلية النحل بحشوة الجبنة الشهية على بعض المكونات البسيطة للعجينة وحشوتها وهى كالتالي: ٢ كوب من الدقيق.

١/٤ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

٣/٤ كوب من الماء الدافئ.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت. للحشو ٨ مكعبات من الجبنة كيرى.

٢ ملعقة كبيرة من العسل. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل خلية النحل بحشوة الجبنة الشهية بسيطة جداً وتكمن فى عمل العجينة وحشوها وهى كمايلي: نحضر وعاء كبير للعجن ونضع به الدقيق بعد نخله جيداً ثم نضيف عليه البيكنج بودر والخميرة والسكر ورشة الملح ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضيف عليهم الزيت ونفرك العجين ونضيف الماء بالتدريج مع العجن حتى تتلم العجينة. نستمر فى العجن لمدة ١٠ دقائق حتى تصبح العجينة ناعمة وملساء نكورها ونغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تختمر لمدة نصف ساعة. ثم فى طبق صغير نخلط الجبنة مع العسل حتى يصبح الخليط كريمى الشكل. نأخذ قطعة صغيرة من العجين ونحشيها بملعقة صغيرة من الحشوة ونغلقها كويس ونكورها. نحضر صينية مدهونة بالزيت ونرص بها الكرة وهكذا حتى ننتهى من كمية العجين كلها. بعد ذلك نغطيها ونتركها حتى تختمر ويتضاعف حجمها. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٩٠ لمدة ٢٠ دقيقة. نخرجها من الفرن وندهنها بالعسل ونرش عليها أى نوع من المكسرات أو حبة البركة أو الفستق الحلبي بعد ذلك تقدم وبالف صحة وهنا. عمر شويل - جدة خلية النحل بحشوة الجبنة الشهية بعجينة هشة وقطنية خطوة خطوة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلية النحل بحشوة الجبنة الشهية بعجينة هشة وقطنية خطوة خطوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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