احذروا هذا الخطأ عند طهي اللحوم قد يتسبب في الإصابة بمرض السرطان

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على الرغم من أن اللحوم لها العديد من الفوائد الصحية للإنسان، حيث تعتبر أهم أنواع البروتين الحيواني الذي يحتاجه جسم الإنسان، وتحتوي أيضًا على عناصر غذائية مهمة مثل الحديد والزنك والسيلينيوم وفيتامينات ب المختلفة، ومع ذلك فإن اللحوم لها أيضًا مخاطر صحية محتملة، وهذا وفقًا لمواقع طبية صحية، فإن تناول اللحوم النيئة يعرضك لخطر الإصابة بالأمراض، وسوف نقدم لكم معلومات عن هذا الموضوع في هذا التقرير.
أخطاء أثناء طهي اللحوم
بعض أنواع اللحوم المطبوخة تحمل أيضًا بعض المخاطر الصحية، وهذا بسبب بعض الأساليب الخاطئة في التعامل معها، والتي يجب تجنبها للحفاظ على صحة الإنسان، نذكر أهمها فيما يلي:
- يمكن أن يؤدي طهي اللحوم لفترة طويلة إلى إنتاج ما يعرف بإسم الهيدروكربونات العطرية، وهي عبارة عن مواد كيميائية، تفرز عادةً عند طول مدة طهي اللحوم أو حرقها، وقد ارتبطت بأنواع معينة من السرطان.
- تبريد الطعام بدون غطاء من الأخطاء التي ترتكبها العديد من النساء، حيث ترك الطعام الساخن مكشوفًا في الخارج ليبرد ثم وضعه في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين، وهذه العادة يمكن أن تؤدي إلى نمو البكتيريا، لذا فهي غير مناسبة للأكل.
- عدم غسل اليدين قبل الطهي خطر، فقد يؤدي عدم غسل يديك جيدًا بالماء والصابون قبل طهي الطعام إلى انتقال الفيروسات والبكتيريا إلى الطعام، لذلك من الأفضل غسلها للحفاظ على سلامة الطعام.
العادات الخاطئة في طهي اللحوم
العديد من ربات البيوت لديهن بعض العادات الخاطئة في الطبخ اليومي، لكنهن لا يعلمن أنها ضارة جدًا بالصحة، وإليك بعض العادات الخاطئة في الطبخ اليومي والتي تضر الجسم والصحة، والتي يجب أن يتم تجنبها، وهي كالآتي:
- من المهم تنظيف الأطباق التي تحتوي على مكونات على الفور.
- إذا تم ملامسة اللحوم المطهية لمكان به لحوم نيئة، يمكن أن يجعل انتشار البكتيريا سهل في الطعام المطهي، وهو خطأ فادح لا يلاحظه الناس.
- يعد إخراج اللحوم من الفريزر والانتظار حتى يذوب الثلج عادة سيئة، لأن تعرضها للحرارة يمكن أن يتسبب في تكاثر البكتيريا الضارة عليها بسرعة، لذلك من الأفضل الاحتفاظ باللحوم في المجمد.
- ضع اللحم على الرف السفلي للثلاجة أو ضعها في الميكروويف دون تشغيلها.
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