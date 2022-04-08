البط بالبرتقال ملك عزومات رمضان بخطوات بسيطة أعمليه وقدميه وافتخري بيه

يعتبر البط بالبرتقال من المأكولات الشهية التي لديها مذاق شهي ويرجع أصلها إلى المطبخ الفرنسي، فالبط بالبرتقال لديه مذاق شهي للغاية يجعل كل من يتناوله يعشقه ولكن يحتاج إلى وقت طويل قليلاً لتحضيره بحرفية، ويظن البعض أن توجد صعوبة في تحضيره على الرغم من أن الخطوات سهلة وبسيطة، واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم طريقة تحضير البط بالبرتقال ملك العزومات في البيت بحرفية كبرى المطاعم، فقط تابعوا موقعنا (موقع ثقفني) لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

تحضير البط بالبرتقال

يتم تحضير البط بالبرتقال بمقادير بسيطة للغاية وغير مكلفة على الإطلاق وفي ما يلي مقادير تحضير البط بالبرتقال.

مكونات البط بالبرتقال

بطة طازجة حجمها متوسط. كأس من عصير البرتقال. ثمرة من البرتقال. ملعقة من أوراق الريحان. ملعقة من عصير الليمون. نصف كأس صغير من العسل. كأس من الزبدة الطرية. القليل من الملح. ملعقة من الفلفل الأسود. ملعقة من الزنجبيل البودرة.

خطوات تحضير البط بالبرتقال

يتم تحضير البط بالبرتقال بخطوات بسيطة وسهلة تضمن لحضراتكم طعم جيد وفيما يلي خطوات تحضير البط بالبرتقال.

طريقة تحضير البط بالبرتقال