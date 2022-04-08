نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البط بالبرتقال ملك عزومات رمضان بخطوات بسيطة أعمليه وقدميه وافتخري بيه في المقال التالي
يعتبر البط بالبرتقال من المأكولات الشهية التي لديها مذاق شهي ويرجع أصلها إلى المطبخ الفرنسي، فالبط بالبرتقال لديه مذاق شهي للغاية يجعل كل من يتناوله يعشقه ولكن يحتاج إلى وقت طويل قليلاً لتحضيره بحرفية، ويظن البعض أن توجد صعوبة في تحضيره على الرغم من أن الخطوات سهلة وبسيطة، واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم طريقة تحضير البط بالبرتقال ملك العزومات في البيت بحرفية كبرى المطاعم، فقط تابعوا موقعنا (موقع ثقفني) لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.
تحضير البط بالبرتقال
يتم تحضير البط بالبرتقال بمقادير بسيطة للغاية وغير مكلفة على الإطلاق وفي ما يلي مقادير تحضير البط بالبرتقال.
مكونات البط بالبرتقال
- بطة طازجة حجمها متوسط.
- كأس من عصير البرتقال.
- ثمرة من البرتقال.
- ملعقة من أوراق الريحان.
- ملعقة من عصير الليمون.
- نصف كأس صغير من العسل.
- كأس من الزبدة الطرية.
- القليل من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الزنجبيل البودرة.
خطوات تحضير البط بالبرتقال
يتم تحضير البط بالبرتقال بخطوات بسيطة وسهلة تضمن لحضراتكم طعم جيد وفيما يلي خطوات تحضير البط بالبرتقال.
طريقة تحضير البط بالبرتقال
- يتم غسل البطة جيداً وتنظيفها من بواقي الريش وإزالة اللزوجة.
- يتم نقع البطة في خليط من الماء والملح والليمون والخل.
- يتم نشل البطة من ماء النقع وفرك جلدها بالدقيق للتخلص من رائحة الزفارة.
- يتم شطف البطة جيداً مكان الدقيق ووضعها في إناء واسع لتتبيلها.
- يتم خلط كلًا من الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والريحان في إناء صغير ثم يتم تتبيل البط بذلك الخليط.
- الحصول على حبة من البرتقال ثم تقطع إلى أربعة أجزاء ويعتمد عليها في حشو البط.
- بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من العسل وعصير البرتقال والزبدة وعصير الليمون ثم يتم رفعه على النار مع الاستمرار في التقليب لحين الحصول على مشروب.
- بعد ذلك يتم الحصول على البطة ويتم وضعها في كيس حراري داخل صينية ثم يتم دهنها بالشراب السابق قبل دخولها الفرن.
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