صينية المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة اقتصادية وللذيذة وطعم أحلى من المطاعم

صينية المكرونة البشاميل من أشهر الأكلات الشعبية الغنية عن التعريف وتقدم دائمًا في شهر رمضان المبارك، وكثير من الناس يفضلون تناولها بكثرة وخاصة الأطفال، وطريقة إعدادها في المنزل سهلة وبسيطة وتستطيع جميع السيدات القيام بعملها بكل سهولة بدل من شرائها من المطاعم بأسعار غالية الثمن، وهى من الأطعمة التي تمتلك شكل ورائحة جميلة، وتتميز بقوامها المقرمش وطعمها اللذيذ، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صينية المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة بطعم لذيذ وشهي بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل صينية المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة

تحتوي على مكونات عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كيلو من المكرونة القلم المسلوقة.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

طبق صغير من الفلفل الرومي المقطع مكعبات.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

حبة متوسطة من الطماطم المقطعة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

ثلاث أكواب من الشوربة.

ملعقة كبيرة من السمنة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقتين من صلصة الطماطم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة بطعم حكاية وهى كما يأتي:-

نحضر حلة متوسطة الحجم ونضعها على النار ونضع بها الزيت والسمنة، ثم نتركها حتى تسخن جيداً. نقوم بإضافة الدقيق ونقلب باستمرار حتى يصبح لدينا خليط يشبه الكتلة. نضيف الشوربة بالتدريج حتى نحصل على خليط ثقيل القوام يشبه خليط الكيكة. نقوم بإضافة الملح والفلفل والبهارات للخليط، ثم نقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نرفع الحلة من على النار ونضعها جانبًا حتى تبرد، ثم نقوم بإحضار طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها ملعقتين من الزيت ونتركها حتى تسخن. نقوم بإضافة البصل، والفلفل الرومي، والثوم، ثم نقلب باستمرار حتى يذبل البصل تمامًا، ثم نقوم بإضافة اللحمة المفرومة ونقلب حتى تتجانس المكونات مع بعضها. نقوم بإضافة الملح، والفلفل، والبهارات، والطماطم للخليط، ثم نقلبهم مع بعض حتى يتبخر ماء اللحمة تماماً، ثم نقوم برفع الوعاء من على النار.

طريقة تجهيز صينية المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة

توجد خطوات بسيطة تساعدنا على عمل صينية مكرونة لذيذة وهى كما يلي:-

نحضر صينية متوسطة الحجم ونضع بها نصف كمية المكرونة المسلوقة، ثم نقوم بتوزيعها على الصينية كلها.

نقوم بوضع خليط اللحمة على المكرونة ويتم توزيعه على الصينية كلها، ثم نقوم بوضع باقي كمية المكرونة المتبقية على الوجه ونفردها جيدًا.

نحضر صوص البشاميل ونصبه على الصينية حتى نغطي الوجه تمامًا، ثم نحضر الصلصة وندهن وجه الصينية حتى تتحمر جيدًا بالفرن.

نشعل الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيدًا، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها مدة ربع ساعة كاملة حتى تتحمر ويتماسك البشاميل تمامًا.

نخرجها من الفرن ونتركها مدة عشر دقائق، بعد ذلك نقوم بتقطيع المكرونة البشاميل ونقدمها بألف صحة وهنا.

طريقة عمل البشاميل بالمنزل

سوف نتعرف على طريقة تحضير البشاميل بكل سهولة وهى كما يلي:-