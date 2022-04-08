تبييض فوري كريم النشا والأرز السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع

كريم النشا والأرز ، من الكريمات الطبيعية الرائعة التي تساعد على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع، ويقضي على الاسمرار وغمقان الوجه نهائياً، ويخفي تجاعيد الوجه وعلامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سناً، كما يعمل على تلطيف البشرة وحمايتها من الجفاف لأنه يحتوي على بعض المواد المرطبة التي تعالج تشققات الجلد، ويقضي على النمش ويحارب الحبوب ويغلق المسام الواسعة، وطريقة تحضير الكريم بسيطة وسهلة وتستطيع الفتيات والسيدات الذين يهتمون ببشرتهم القيام بصنعه في البيت بدل من شراء المستحضرات الأخرى التي تحتوي على مواد ضارة تسبب تلف البشرة على مدي استخدامها، كما يوجد للكرمات الطبيعية أنواع متعددة تحافظ على نضارة البشرة مثل كريم البقدونس وهو من الكريمات الرائعة، وكريم القهوة وهو من الكريمات الطبيعية التي تعمل على شد البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والأرز السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا والأرز السحري

يحتوي الكريم على عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والأرز السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء صغير ونضع به الماء، والنشا، ودقيق الأرز ونقلبهم مع بعض جيداً. نضع الوعاء على حمام ماء من البخار ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على البخار ونضيف إليه الزيوت الطبيعية ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريم. نحتفظ بالكريم في الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى يتماسك. ثم نقوم باستخدام الكريم صباحاً ومساء على البشرة لمدة شهر حتى نحصل على بشرة بيضاء وجميلة. ترك الكريم على الوجه لمدة ساعة كاملة ويتم غسله بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

ماسك النشا وبياض لتبييض السحري لتبييض البشرة

سوف نتعرف على طريقة تحضير الماسك وهى كالتالي:-