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طريقة عمل طاجن الدجاج بالخضروات، يعشق الكثيرين تناول الدجاج بجميع الطرق سواء الفراخ المشوية أو المحمر أو المطبوخة، واليوم نود ان نتعرف معا على طريق عمل طاجن الدجاج بالبطاطس والخضروات فهي من أشهر الأطعمة المصرية، والطاجين هو طعام مصري شائع جدا ويحتوي على غذاء متكامل يمكن تحضيره في دقائق كوجبة فطار في رمضان تكفي لأفراد اسرتك، فهو مكون من الدجاج والخضروات والبطاطس والطماطم والبصل والثوم وبعض من التوابل التي تكسبها مذاق شهي ومميز، فدعونا نتناول المكونات وخطوات التحضير بالتفصيل. طريقة عمل طاجن الدجاج بالبطاطس والخضروات المقادير دجاجة واحدة او اربع قطع من الدجاج.

ثلاث حبات من البطاطس مقطعة إلى حلقات رقيقة.

ثلاثة حبات من البصل كبيرة ومقطعة إلى حلقات رقيقة.

ملعقة من الفلفل الاسود.

كمية من الفلفل الاخضر مقطع إلى شرائح.

ثلاثة فصوص من الثوم.

1 ملعقة كبيرة من صلصة الصويا الحلوة.

ملعقة كبيرة من التوابل .

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

كوب كبير من الماء.

ثلاث حبات من الطماطم .

البقدونس المفروم فرما ناعما. طريقة تحضير طاجن الدجاج بالخضروات اولا نقوم بتنظيف الدجاج جيدا جدا ثم نزل عنه الجلد الزائد تماما. ثم يقطع إلى أربع قطع ، ونبدأ في غسله جيدا مرة أخري ونتركه جانبا في مصفاه حتى يخرج من الماء. في وعاء عميق وواسع ، اخلطي الثوم وصلصة الصويا الحلوة والتوابل والملح والخل وعصير الليمون ومعجون الطماطم والماء ونقلب المكونات معا جيدا جدا. ثم ضعي الدجاج وينقع بهذا الخليط واتركيه يمتص جميع النكهات لمدة ساعتين على الأقل. نضع الفلفل المفروم والبصل والدجاج المتبل والخضار داخل الطاجين ، ثم نضيف كوبين من الماء داخل الطاجين . نشعل الفرن وندخل الطاجين في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج جميع المكونات جيدا. نضع طاجن الدجاج مع الخضار في طبق تقديم ونرش من على السطح البقدونس المفروم والكزبرة ، ونقدمه ساخنا مع العيش الساخن او المكرونة. عمر شويل - جدة كيفية طبخ الطاجين المغربي بالدجاج والخضروات بدون مجهود وفي ربع ساعة لطعم بيشهي - ثقفني

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