وداعاً للكرش استخدم ملعقة واحدة من الفازلين كل ليلة بهذه الطريقة وتخلص من الكرش ودهون البطن في 3 أيام

الفازلين من الوصفات التي تستخدم في ترطيب كلًا من البشرة والشعر، فهو مرطب قوي للجلد ويساعد على التخلص من تشققات الجلد والشفاه، كما يساهم في ترطيب كلًا من كعب القدمين والكوع والركبة، إلا أنه يساعد أيضًا في التخلص من الدهون الزائدة في البطن ومن الكرش عند دهنه على البطن كل ليلة، فنقدم لك عزيزي القارئ أهم فوائد الفازلين للجسم وطريقة استخدامه.

فوائد الفازلين للجسم

نقدم لك أبرز الفوائد التي يمكن الحصول عليه من الفازلين، وهي: –

حيث أنه يساهم الفازلين عند دهنه على منطقة البطن المتراكم بها الدهون الزائدة وتركها على الجلد، فإنه يساعد على حرق الدهون والتخلص من الدهون الزائدة تحت الجلد.

كما أنه يحتوي على مجموعة متكاملة تساعد على زيادة معدل الحرق في الجسم وبالتالي حرق الدهون الزائدة.

بالإضافة إلى ذلك فإنه يعتبر مرطب قوي لاحتوائه على نسب عالية من المواد المرطبة، والتي تساهم على شفط الدهون الزائدة وشد ترهلات المعدة والتخلص نهائيًا من الكرش.

طريقة استخدام وصفة الفازلين لحرق الدهون الزائدة

مكونات الوصفة:

3 ملعقة كبيرة من الفازلين.

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر.

1 ملعقة صغيرة من النعناع البودر.

طريقة التحضير:

نحتاج أن نحضر وعاء ونقوم بمزج كلًا من الفازلين والزنجبيل والنعناع مع بعض جيدًا حتى نحصل على طبقة كريم.

كما أنه فيما بعد يفرد الخليط على منطقة البطن ويترك ليلة كاملة ثم يشطف جيدًا في الصباح.

يكرر استخدام الوصفة كل يوم حتى الحصول على النتيجة التي نرغب بها.

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