تخجلين من يديك وقدميك التي تبدو مثل العجوز إليكي الحل تبييض فوري والتخلص من التجاعيد والتشققات

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تهتم المرأة بجمالها دائما ولكن تعاني السيدات من مشكلة سواد اليدين والقدمين بسبب كثرة استخدام المنظفات التي يوجد بها مواد كيميائية وأيضا التعرض المستمر لأشعة الشمس، جميع هذه العوامل تؤثر بالسلب على صحة الجلد وتجعل اليدين تبدو مثل العجوز ويصبح لونها داكن ولذلك نقدم لكم وصفة معجزة لتبييض اليدين والقدمين والتخلص من التجاعيد فتابعونا. وصفة طبيعية لتبييض اليدين والقدمين من أول مرة المكونات: ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة ماء دافئ.

ملعقة من الزبادي.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة عسل نحل. مكونات كريم الترطيب: ملعقة من أي كريم مرطب.

نصف ملعقة زيت لوز حلو.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الورد.

2 قطرة من زيت الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: بولة صغيرة نضع بها الخميرة مع الماء ونذوب حتى تصبح مثل الطحينة ثم يضاف بياض البيض مع العسل والزبادي. نخفق المكونات لكي يصبح القوام كريمي ثم يوضع المزيج على اليدين والقدمين واتركيه حتى يجف ثم يشطف بالماء الفاتر ثم البارد. نجفف اليدين جيدا وفي برطمان زجاجي نخلط ملعقة من أي نوع كريم مرطب مع زيت اللوز وزيت الورد وأيضا الليمون. ندهن اليدين بهذا الخليط حتى يتشربه الجلد تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على يدين بيضاء مثل الزجاج وبدون تجاعيد. خلطة لتبييض اليدين والتخلص من التجاعيد الطماطم واللبن الرائب: المكونات: ربع كوب من عصير الطماطم.

2 ملعقة من اللبن الرائب.

ملعقة من النشا.

نصف ملعقة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط النشا مع عصير الطماطم حتى يذوب تماما ثم نضيف اللبن الرائب والعسل ونرفع المزيج على النار حتى يتماسك.

عندما يصبح القوام كريمي نتركه جانبا حتى يبرد وندهن اليدين والقدمين بهذا الخليط مع التدليك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

يغسل بالماء هذه الخلطة تعطي تبييض فوري لاحتواء الطماطم على مضادات الأكسدة وترطب أيضا الجلد وتمنحه النعومة. 2. الكركم وزيت الزيتون: المكونات: 2 ملعقة من الكركم.

القليل من زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الكركم مع زيت الزيتون حتى تتكون عجينة ناعمة ثم توزع على القدم واليدين واتركيها لمدة 30 دقيقة.

وبعد ذلك تغسل بالماء وسوف تلاحظي أن بشرتك أصبح بيضاء خالية من التجاعيد والتشققات. عمر شويل - جدة تخجلين من يديك وقدميك التي تبدو مثل العجوز إليكي الحل تبييض فوري والتخلص من التجاعيد والتشققات - ثقفني

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