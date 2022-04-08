طريقة عمل بسكويت الزبدة في البيت بتكلفة بسيطة والطعم ولا أروع

يكون بسكويت ألزيده نوع من أنواع السناك التي لا يمكن الاستغناء عنها فهو مسلي جدا ومحبب لدى الأطفال ويتميز بسكوت الزبدة بطعمه الخفيف والشهي ولا يحتاج إلى مكونات كثيرة بل هو سهل جدا في المطبخ وسوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البسكوت

تقوم ربات المنازل بعمل كل ما هو جديد ومتنوع إلى أفراد أسرتها لذلك عندما نقوم بعمل بسكوت الزبدة نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة توجد في كل منزل سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية ..

المكونات:

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة بكينج بودر.

نصف كوب زبدة.

كما أنه نحتاج إلى دقيق حسب العجين.

حوالي بيضة.

نحتاج حوالي نصف كوب سكر بودرة.

طريقة تحضير البسكويت

عندما نقوم بتحضير البسكويت لا نحتاج إلى خطوات صعبة بينما هي خطوات بسيطة وسهلة يمكن للمبتدئين عمله بكل سهولة وسوف نوضح طريقة عمله من خلال النقاط التالية..