نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت الزبدة في البيت بتكلفة بسيطة والطعم ولا أروع في المقال التالي
يكون بسكويت ألزيده نوع من أنواع السناك التي لا يمكن الاستغناء عنها فهو مسلي جدا ومحبب لدى الأطفال ويتميز بسكوت الزبدة بطعمه الخفيف والشهي ولا يحتاج إلى مكونات كثيرة بل هو سهل جدا في المطبخ وسوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال.
طريقة عمل البسكوت
تقوم ربات المنازل بعمل كل ما هو جديد ومتنوع إلى أفراد أسرتها لذلك عندما نقوم بعمل بسكوت الزبدة نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة توجد في كل منزل سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية ..
المكونات:
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة بكينج بودر.
- نصف كوب زبدة.
- كما أنه نحتاج إلى دقيق حسب العجين.
- حوالي بيضة.
- نحتاج حوالي نصف كوب سكر بودرة.
طريقة تحضير البسكويت
عندما نقوم بتحضير البسكويت لا نحتاج إلى خطوات صعبة بينما هي خطوات بسيطة وسهلة يمكن للمبتدئين عمله بكل سهولة وسوف نوضح طريقة عمله من خلال النقاط التالية..
- نحضر الخلاط ونضع به الزبدة والسكر ونقوم بخفقهم جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.
- نضع البيضة والفانيليا ونخفقها جيدا ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج لنحصل على عجينة متماسكة.
- حيث أنه يتم تشكيل البسكوت ووضعه في صينية بها ورق زبدة ثم يوضع في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- وفيما بعد ننتظر حتى تمام النضج ثم نخرجه نقدمه في أطباق مسطحه بعد أن يبرد تماما وبالهناء والشفاء.
- كما أنه يتم تناول البسكوت في وجبات الفطار مع الحليب أو ضعه في اللانش بوكس مع الأطفال ويمكن أن يتم تناوله بين
- الوجبات ويساهم في الشبع لفترات طويله ويحسن من صحة الجهاز الهضمي والتخلص من الإمساك والحث على بناء الجسم لأنه يحتوي على نسبة دهون وبروتينات عالية.
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