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كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة، يعد كريم النشا وماء الورد من أفضل الكريمات الطبيعية التي تحقق نتائج مبهرة فى تفتييح البشرة والحصول على إطلاله مشرقة وبياض مثل الثلج فى أقصر وقت فضلا على أنه يتكون من مواد طبيعية أمنة على البشرة لا تسبب لها حدوث أي أضرار، وينصح دائما خبراء التجميل باستخدام ماسك النشا وماء الورد على البشرة باستمرار نظرا لخصائصهم العلاجية الفعالة حيث يعمل على تطهير وتلطيف البشرة والتقليل من الحبوب والالتهابات وتخفيف الاحمرار والتهيج خاصة لأصحاب البشرة الحساسة والقدرة على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت وتفتيحها حتى 7 درجات فى أسرع وقت، لذلك تعرفي على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد فى منزلك للحصول على نتائج رائعة بمكونات بسيطة وطبيعية تماما. طريقة عمل كريم النشا وماء الورد المكونات: 3 ملاعق كبيرة ماء ورد.

ربع كوب نشا.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة زيت لوز حلو. طريقة التحضير احضري وعاء ضعي به مقدار النشا ثم أضيفي عليها ماء الورد وامزجي المكونات جيدا على البارد حتى يذوب النشا ولا تتشكل أي تكتلات.

ضعي المزيج فى حمام ماء ساخن مع استمرار التقليب دون توقف حتى يصبح القوام ثقيل ويأخذ القوام الكريمي.

اتركي الكريم حتى يبرد تماما ثم أضيفي إليه جل الصبار وزيت اللوز الحلو وقلبي جميع المكونات معا حتى تتجانس.

احتفظي بالكريم فى علبة نظيفة وجافة لحين الاستخدام.

يمكنك استخدام كريم النشا وماء الورد ككريم ليلى يتم وضعه بشكل يومي قبل النوم مباشرة وستلاحظي تفتييح بشرة حتى 7 درجات فى غضون أسابيع قليلة. ماسك النشا وماء الورد لعلاج حب الشباب المكونات: ملعقة نشا ذرة.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة كركم. طريقة التحضير احضري وعاء امزجي به جميع المكونات جيدا، ويمكنك إضافة ملعقة من عصير الليمون لأصحاب البشرة الدهنية، أو ملعقة من العسل فى حال كانت البشرة جافة.

ضعي طبقة من الخليط على بشرتك واتركيها حوالى 20 دقيقة حتى يجف تماما.

اغسلي البشرة بالماء الدافئ أولا ثم البارد وجففي وجهك بفوطة قطنية نظيفة.

ادهني الوجه بعد ذلك بأي نوع مرطب لديك.

كرري الماسك حوالى ثلاث مرات أسبوعا للحصول على أفضل النتائج. عمر شويل - جدة لبشرة منورة وأصغر 10 سنوات إليكي طريقة عمل كريم النشا وماء الورد - ثقفني

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