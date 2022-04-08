نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر وصفة عمل البطاطس المقرمشة والمحمرة بملعقة واحدة من هذا المكون في المقال التالي
تكون البطاطس من الخضروات المفيدة جدا والتي لا غنى عنها في اي منزل ونجد أنه يتم طهوها بكثير من الطرق المقرمشة والمسوقة وفي الفرن ونجد أن طريقة عمل البطاطس المقلية تحتاج إلى مكون واحد فقط وهو الدقيق لإعطائها القرمشة المطلوبة وسوف نوضح طريقة عملها من خلال هذا المقال.
طريقة عمل البطاطس
عندما نقوم بعمل البطاطس نحتاج إلى مكونات سهله غير معقدة وتتواجد المكونات في كل منزل حيث يعشق الكثير منا البطاطس ولعملها يجب علينا أتباع الخطوات التالية.
المكونات:
- بطاطس.
- دقيق.
- بابريكا.
- ملح.
- كمون.
طريقة التحضير:
- نحضر البطاطس ذات اللون البني الطازجة.
- نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها أصابع.
- نأخذ أصابع البطاطس ونضعها في الماء المثلج لمدة ربع ساعة.
- نقوم بتصفية البطاطس جيدا ونضع عليها الملح والفلفل والبابريكا والدقيق ونقلب البطاطس حتى يتم تغليفها.
- نحضر الطاسة ونضعها على النار ونضع بها الزيت وعندما يسخن نضع بها البطاطس.
- ونقليها جيدا ونخرجها من الطاسة ونضعها على مناديل ورقية لتمتص الزيت.
- تقدم البطاطس في أطباق وبالهناء والشفاء.
فوائد البطاطس
تحتوي البطاطس على فوائد عديدة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- تحتوي على نسبة كبيرة من النشويات لذلك تساعد على زيادة الوزن لمن يعانوا من النحافة.
- يمكن أن تستخدم في إنقاص الوزن وذلك عند تناولها مسلوقة.
- تعمل على تقوية عضلة القلب وتنشط الدورة الدموية في الجسم.
- تساهم في مد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها.
- تعمل على مد الجسم بالكربوهيدرات التي يحتاج إليها.
- تساعد في تشغيل المعدة وتساعد في تسهيل عملية الهضم.
- بالإضافة إلى ذلك فإنها تساعد في التخلص من الإمساك المزمن وإخراج السموم من القولون.
- كما أنه تعمل على المساعدة في علاج القولون وحماية الجسم من السرطان.
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