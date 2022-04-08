وصفة ربانية مذهلة لتبييض وتفتيح الوجه والجسم من آثار شمس الصيف الحارقة

يبحث الكثير من ربات المنازل والسيدات والفتيات دائما عن وصفات التبييض التي تعمل على تبييض الجسم والوجه والتخلص من الأماكن الداكنة والاسمرار الموجود حول الشفاه والتخلص من بقع الوجه والعمل على توحيد لون البشرة لذلك هناك وصفة ربانية تساعد على التفتيح وهي وصفة النشا والفازلين وسوف نوضح مكوناتها وطريقة عملها من خلال هذا المقال.

تفتيح الوجه والجسم

عندما نذكر اسم وصفات التفتيح تلتفت جميع الأنظار إليها وذلك لأهمية دور هذه الوصفة في الحصول على وجه ابيض وجسم مثل بياض الثلج وسوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية

المكونات:

نشا.

فازلين.

زيت جوز الهند.

زيت زيتون.

لبن بودرة.

طريقة تحضير الوصفة:

بعد أن تعرفنا على مكونات الوصفة سوف نتعرف على طريقة تحضيرها فهي لا تأخذ أي مجهود وسوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية.

نحضر بوله نضع بها المكونات الجافة مثل لبن البودة والنشا ونخلط المكونات سويا.

نضع الزيت جوز الهند والزيتون والفازلين.

نقوم بتقليب جميع المكونات سويا لنحصل على قوام كريمي.

توضع على البشرة حتى تجف تماما ثم نقوم بغسلها.

تكرر الوصفة ثلاثة مرات اسبوعيا.

وتوضع على الجسم أيضا حوالي نصف ساعة ثم نقوم بشطفها.

فوائد وصفة التفتيح للبشرة