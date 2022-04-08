وداعا لخروج حشوة المحاشي أثناء الطهي استخدمي هذه الحيلة واستمتعي بالنتيجة

المحشي بأنواعه من الأكلات المصرية الشعبية، ولا يمكن الاستغناء عنه في المناسبات الرسمية والغير رسمية حيث أنه الطبق الرئيسي في التجمعات العائلية، وكثير من السيدات قد لا تنجح طريقتهم في صناعة المحشي، لذلك نقدم لكم الطريقة الأسل والألذ في صناعو المحاشي بأنواعها كافة.

طريقة عمل المحشي

المكونات:

الأرز.

الثوم المفروم.

الطماطم.

كسبرة خضراء.

فلفل أخضر.

النعناع.

البقدونس.

الشبت.

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

بهارات.

كزبرة جافة.

طريقة التحضير:

تقطيع الخضروات الوزقية لقطع صغيرة.

غسل الأرز جيدًا وتصفيته من المياه.

عصر الطماطم في الخلاط والحصول على عصير.

في قدر على النار نضع الزيت.

إضافة البهارات في القدر.

وضع البصل والثوم المفرومين.

تشويحهم قليلًا.

وضع عصير الطماطم في القدر.

عند يتماسك القوام.

إطفاء النار وتركه ليبرد قليلًا.

في وعاء نضع الأرز والصلصة والخضروات كافة المكونات السابقة.

تقليب الخليط حتى تمام الامتزاج.

حشو ما نريده بهذه الخلطة سواء الكوسة أو الباذنجان أو ورق العنب أو ورق الكرنب أو الخس غيرهم.

أسرار طهي المحشي

نقدم لكم مجموعة من الأسرار التي تساعدكم على طهي محشي بطريقة ألذ، وهذه الأسرار هي: