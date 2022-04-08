نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا لخروج حشوة المحاشي أثناء الطهي استخدمي هذه الحيلة واستمتعي بالنتيجة في المقال التالي
المحشي بأنواعه من الأكلات المصرية الشعبية، ولا يمكن الاستغناء عنه في المناسبات الرسمية والغير رسمية حيث أنه الطبق الرئيسي في التجمعات العائلية، وكثير من السيدات قد لا تنجح طريقتهم في صناعة المحشي، لذلك نقدم لكم الطريقة الأسل والألذ في صناعو المحاشي بأنواعها كافة.
طريقة عمل المحشي
المكونات:
- الأرز.
- الثوم المفروم.
- الطماطم.
- كسبرة خضراء.
- فلفل أخضر.
- النعناع.
- البقدونس.
- الشبت.
- زيت.
- ملح.
- فلفل أسود.
- كمون.
- بهارات.
- كزبرة جافة.
طريقة التحضير:
- تقطيع الخضروات الوزقية لقطع صغيرة.
- غسل الأرز جيدًا وتصفيته من المياه.
- عصر الطماطم في الخلاط والحصول على عصير.
- في قدر على النار نضع الزيت.
- إضافة البهارات في القدر.
- وضع البصل والثوم المفرومين.
- تشويحهم قليلًا.
- وضع عصير الطماطم في القدر.
- عند يتماسك القوام.
- إطفاء النار وتركه ليبرد قليلًا.
- في وعاء نضع الأرز والصلصة والخضروات كافة المكونات السابقة.
- تقليب الخليط حتى تمام الامتزاج.
- حشو ما نريده بهذه الخلطة سواء الكوسة أو الباذنجان أو ورق العنب أو ورق الكرنب أو الخس غيرهم.
أسرار طهي المحشي
نقدم لكم مجموعة من الأسرار التي تساعدكم على طهي محشي بطريقة ألذ، وهذه الأسرار هي:
- قبل تسوية ورق العنب وضع شرائح الليمون بين طبقات المحشي وعصر نصف ليمونة عليه قبل وضع الشوربة.
- وضع القليل من الخل الأبيض عند طهي الباذنجان الأبيض للحفاظ على لونه.
- تقليل الشوربة المسخدمة في المحشي الكوسة لأنها من الخضروات التي تحتفظ بالمياه.
- اختيار ورق الكرنب الناعم والبعد عن ما فيه عروق عريضة لأنه قد لا ينضج بسبب العروق.
- عند طهي المحشي الفلفل نحرص على تقليل الشوربة لأنه يحتوي على كمية كافية من المياه به.
- وضع كافة البهارات في الشوربة أو استبدالها بالمياه المنكهة من أجل أن يمتصها المحشي.
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