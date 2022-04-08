نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تشتري الخبز بعد اليوم طريقة سريعة وسهلة لتحضيره في المنزل بطريقة صحية وبدون خميرة ولا فرن في المقال التالي

يعتبر الخبز من المكونات الرئيسية على طاولة الطعام في العالم العربي، باختلاف أشكاله وطرق تحضيره والمميز به هو إمكانية تحضيره بالدقيق الخاص بالقمح أو الذرة أو الشعير أو الشوفان، وهو مغذي ومفيد للأطفال فيجب عليهم تناولهم على الأقل مرة يوميًا من أجل الحصول على فوائده كاملة، ومن خلال المقال التالي نشرح لكم طريقة تحضير الخبز اللذيذ والذي يوضع على مائدة طعامكم في الثلاث وجبات الرئيسية. طريقة عمل الخبز الوصفة الأولى المكونات: دقيق.

خميرة.

سكر.

ملح.

مياه دافئة. طريقة التحضير: في وعاء نضع الدقيق والخميرة والسكر والملح بعد نخلهم جيدًا.

إضافة المياه بصورة تدريجية.

الحصول على خليط متماسك.

تغطية العجين وتتركه لمدة خمسة عشر دقيقة.

تقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم.

وضع الدقيق على كل كرة منفصلة وتترك لترتاح لمدة خمسة عشر دقيقة.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مرتفعة.

فرد كل كرة على حدا بالعصا الخشبية.

وضعها في صينية ثم إلى الفرن.

تركها في الرف الأوسط لمدة خمس دقائق. طريقة تحير الخبز في المنل المكونات: دقيق.

خميرة.

زيت.

لبن سائل.

سكر.

ملح.

مياه دافئة. طريقة التحضير: في وعاء نضع المكونات بعد نخلهم جيدًا.

تقليب حتى الاختلاط.

إضافة الزيت إلى المكونات الجافة.

إضافة المياه بصورة تدريجية.

الحصول على خليط متماسكة ولينة.

تغطية العجين وتتركه لمدة ساعة كاملة.

كما أنه فيما بعد تقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم.

حيث أن الخطوة التالية هي وضع الدقيق على كل كرة منفصلة وتترك لترتاح لمدة خمسة عشر دقيقة.

كما أنه يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مرتفعة.

كما أنه فيما بعد يتم فرد كل كرة على حدا بالعصا الخشبية لتكون بسمك واحد سم.

تركها في الرف الأوسط لمدة خمس دقائق. عمر شويل - جدة لن تشتري الخبز بعد اليوم طريقة سريعة وسهلة لتحضيره في المنزل بطريقة صحية وبدون خميرة ولا فرن - ثقفني

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