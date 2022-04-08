اصنعي ماسك النشا والموز السحري لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة في دقائق

ماسك النشا والموز السحري ، من الماسكات السحرية التي تعطي نتائجها من أول استخدام، فهو رائع في تفتيح البشرة وتوريدها وإزالة الخطوط الرفيعة منها بكل سهولة، ويمنح البشرة نعومة وللمعان غير طبيعي، ويفتح البشرة السمراء ويقضي على الكلف والبقع السوداء بشكل رائع، ويحارب الشيخوخة المبكرة وعلامات تقدم العمر التي تواجه أغلب السيدات وتسبب لهم الكثير من الازعاج، كما يعمل الماسك على إزالة التجاعيد لأنه يحتوي على مادة الكولاجين الطبيعية التي تعمل على شد البشرة وتأخير علامات الشيخوخة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك النشا والموز السحري لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل ماسك النشا والموز السحري

يحتوي الماسك على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف حبة من الموز.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا والموز السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر طبق ونضع به الموز ونقوم بهرسه جيداً حتى يصبح مثل العجينة. ثم نقوم بإضافة النشا للخليط ونقلب برفق حتى يصبح الخليط مثل العجينة تماماً. نضيف ماء الورد والحليب البودرة للخليط ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويصبح لدينا خليط ثقيل القوام. ثم نقوم بإضافة زيت جوز الهند ونقلبهم جيداً مع بعض حتى نحصل على خليط متجانس.

طريقة وضع ماسك النشا والموز على البشرة

توجد خطوات بسيطة يجب إتباعها عند وضع الماسك على الوجه وهى كما يلي:-

نقوم بغسل الوجه أولا قبل وضع الماسك.

توزيع الماسك على الوجه بالكامل بواسطة اليد.

تدليك الوجه برفق حتى يتشرب الوجه الخليط.

ترك الماسك على الوجه لمدة عشرين دقيقة حتى يجف.

بعد ذلك نقوم بإزالة الماسك من الوجه بواسطة الماء البارد.

يفضل وضع الماسك على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة بيضاء ونضرة طول العمر.

المداومة على استخدام الماسك على نحصل على بشرة صافية وجميلة، وهو أفضل من الماسكات التي تباع في الخارج.

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توجد بعض الخطوات البسيطة يجب إتباعها ححتى نحصل على ماسك سريع التحضير وهى كما يلي:-