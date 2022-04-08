صينية البطاطس بالباشاميل واللحمة المفرومة غيري من سفرتك كل يوم

صينية البطاطس بالباشميل من الوصفات الشهية والمختلفة التي يمكن إعدادها في أي يوم كما يمكن إعدادها للإفطار في يوم رمضان ، هي وجبة متكاملة ذات قيمة غذائية عالية تحتوي علي الكربوهيدرات والبروتين والمادة الدهنية في الباشميل كما تحتوي علي اللبن المغذي والمفيد، يمكن إعداد تلك الوصفة كطبق رئيسي ويكتفي بتقديم السلطة والشروبة بجانبها، كما يمكن أن يتم اعددها كطبق جانبي، بجانب أنها وصفة سريعة لا تأخذ الكثير من الوقت ومذاقها شهي يعجب الأطفال والكبار.

صينية البطاطس بالباشميل والمقادير

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة عمل كفتة الدجاج، أما عن مقادير وصفة اليوم فهي كالتالي:

عدد 6 حبات من البطاطس.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

بصل لعمل العصاج .

أما الحشو عبارة عن لحم مفروم أو يمكن استخدام صدور الدجاج حسب الرغبة.

بهارات وجوزة الطيب.

الباشاميل 4 أكواب من اللبن.

من 8 إلي 10 ملاعق من الدقيق.

كوب من الجبن موتزريلا أو جبن الشيدر.

يمكن استخدام البقدونس والفلفل ألأخضر أو الألوان حسب الرغبة

صينية مكرونة بالباشاميل