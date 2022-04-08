نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صينية البطاطس بالباشاميل واللحمة المفرومة غيري من سفرتك كل يوم في المقال التالي
صينية البطاطس بالباشميل من الوصفات الشهية والمختلفة التي يمكن إعدادها في أي يوم كما يمكن إعدادها للإفطار في يوم رمضان ، هي وجبة متكاملة ذات قيمة غذائية عالية تحتوي علي الكربوهيدرات والبروتين والمادة الدهنية في الباشميل كما تحتوي علي اللبن المغذي والمفيد، يمكن إعداد تلك الوصفة كطبق رئيسي ويكتفي بتقديم السلطة والشروبة بجانبها، كما يمكن أن يتم اعددها كطبق جانبي، بجانب أنها وصفة سريعة لا تأخذ الكثير من الوقت ومذاقها شهي يعجب الأطفال والكبار.
صينية البطاطس بالباشميل والمقادير
من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة عمل كفتة الدجاج، أما عن مقادير وصفة اليوم فهي كالتالي:
- عدد 6 حبات من البطاطس.
- معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
- بصل لعمل العصاج .
- أما الحشو عبارة عن لحم مفروم أو يمكن استخدام صدور الدجاج حسب الرغبة.
- بهارات وجوزة الطيب.
- الباشاميل 4 أكواب من اللبن.
- من 8 إلي 10 ملاعق من الدقيق.
- كوب من الجبن موتزريلا أو جبن الشيدر.
- يمكن استخدام البقدونس والفلفل ألأخضر أو الألوان حسب الرغبة
صينية مكرونة بالباشاميل
- في إناء به ماء مغلي يتم وضع البطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات في الماء مع قليل من الملح.
- بعد النضج يتم وضع معلقتين من الزبدة ويتم هرس البطاطس جيداً حتي تصبح ناعمة.
- يمكن وضع بعض من البقدونس المفروم فرماً جيداً علي البطاطس المهروسة.
- العداد اللحم المفروم أو صدور الدجاج ، يتم تقطيع البصل الي قطع صغيرة.
- في مقلاة علي النار يتم وضع البصل مع الزيت حتي يذبل ثم يتم وضع اللحم المفروم.
- ويتم يوضع ربع كوب من الماء علي اللحم و تحريكه من وقت لآخر ووضع الملح والفلل الأسود والبهارات المحببة لديك.
- لإعداد الباشاميل يتم وضع قليل من الزبد علي النار مع الدقيق ويتم تحريكه جيداً حتي يبدأ في الاصفرار.
- يتم وضع اللين علي الدقيق وتحريكه بشكل مستمر بملعقة من الخشب.
- لضمان الحصول علي بشاميل ناعم بدون تكتلات يمكن التقليب بالويسك بدلاً من الملعقة الخشبية.
- يتم وضع مادة دهنية في الصينية ويفضل رش قليل من البقسماط الناعم.
- يوضع طبقة من البطاطس المهروسة ثم وضع اللحم المفروم ونص كوب من الجبن الشيدر أو الموتزريلا.
- يمكن وضع الفلفل الألوان و الأخضر مع المفروم حسب الرغبة.
- توضع آخر طبقة من البطاطس ويتم وضع باقي كمية الجبن علي الوجه .
- تدخل في الفرن من 20 إلي 30 دقيقة.
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