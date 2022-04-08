طريقة عمل القطايف بحشوة دولتشي دي ليتشي بالموز

قطايف دولتشي دي ليتشي، القطايف أشهى حلوى شهر رمضان المبارك اعتدنا على تقديمها بحشوات معينة كالمكسرات أو الشيكولاتة أو السكر ولكن بالتأكيد مللنا من تلك الحشوات المعتادة ونبحث عن حشوات جديدة للقطايف وهو ما نطلعكم عليه اليوم وهي حشوة القطايف دولتشي دي ليتشي بالموز وهي حشوة جديدة تجمع الطعم الشرقي والغربي في مذاق واحد.

مكونات قطايف دولتشي دي ليتشي

من الوصفات الشهية التي تعتمد على مكونات مختلفة للحصول على المذاق الشهي النهائي ونبدأ بذكر المكونات المطلوبة للوصفة والتي تكفي أربعة أفراد وهي:

ربع كيلو من القطايف الجاهزة.

مع عبوة من الحليب المحلى المكثف الجاهز.

كمية من المكسرات المتنوعة المبشورة.

كمية زيت مناسبة للتحمير.

ثلاث حبات من الموز المقطع دوائر صغيرة.

طريقة عمل قطايف بحشوة دولتشي دي ليتشي

أولًا نجهز صوص الكراميل للحشو كالتالي:

يتم وضع عبوة الحليب المحلى المكثف في قدر عميق مليء بكمية من الماء تغطي عبوة الحليب.

يفضل نزع الملصق الموجود بالخارج حتى لا يتأثر أثناء الغليان.

يتم ترك العبوة في القدر لثلاث ساعات تقريبًا حتى يصبح الكراميل جاهزًا وكلما قل الماء يتم إضافة المزيد إلى أن تنتهي الثلاث ساعات.

طريقة حشو القطايف