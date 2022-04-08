طريقة عمل القطايف بحشوة دولتشي دي ليتشي بالموز

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قطايف دولتشي دي ليتشي، القطايف أشهى حلوى شهر رمضان المبارك اعتدنا على تقديمها بحشوات معينة كالمكسرات أو الشيكولاتة أو السكر ولكن بالتأكيد مللنا من تلك الحشوات المعتادة ونبحث عن حشوات جديدة للقطايف وهو ما نطلعكم عليه اليوم وهي حشوة القطايف دولتشي دي ليتشي بالموز وهي حشوة جديدة تجمع الطعم الشرقي والغربي في مذاق واحد.
مكونات قطايف دولتشي دي ليتشي
من الوصفات الشهية التي تعتمد على مكونات مختلفة للحصول على المذاق الشهي النهائي ونبدأ بذكر المكونات المطلوبة للوصفة والتي تكفي أربعة أفراد وهي:
- ربع كيلو من القطايف الجاهزة.
- مع عبوة من الحليب المحلى المكثف الجاهز.
- كمية من المكسرات المتنوعة المبشورة.
- كمية زيت مناسبة للتحمير.
- ثلاث حبات من الموز المقطع دوائر صغيرة.
طريقة عمل قطايف بحشوة دولتشي دي ليتشي
أولًا نجهز صوص الكراميل للحشو كالتالي:
- يتم وضع عبوة الحليب المحلى المكثف في قدر عميق مليء بكمية من الماء تغطي عبوة الحليب.
- يفضل نزع الملصق الموجود بالخارج حتى لا يتأثر أثناء الغليان.
- يتم ترك العبوة في القدر لثلاث ساعات تقريبًا حتى يصبح الكراميل جاهزًا وكلما قل الماء يتم إضافة المزيد إلى أن تنتهي الثلاث ساعات.
طريقة حشو القطايف
- نستخدم في الحشو دوائر الموز صغيرة الحجم مع صوص الكراميل الناتج النهائي من تسخين عبوة الحليب المكثف المحلى.
- حيث نخلط مقدار ثلث كوب فقط من الكراميل مع قطع الموز ونقلبهم سويًا.
- نراعي حجم القطايف عند إضافة الحشو بها حيث يتم وضع مقدار من نصف ملعقة إلى ملعقة حسب حجم القطايف.
- يجب الحرص من عدم الإكثار من الحشو حتى لا تخرج من القطايف لهذا يجب الإغلاق بإحكام.
- بعد ذلك نضيف الزيت إلى مقلاة على النار ليسخن ومن ثم نضيف إليه حبات القطايف بعد غلقها جيدًا ويتم ترك القطايف إلى أن تصبح بلون ذهبي فاتح.
- يجب الحرص من عدم حرق أو لسع القطايف واستخدام نوع جيد من الزيت للحفاظ عليها.
- عند الانتهاء من القلي نضع ورق زبدة على سطح نظيف ونضعه عليه القطايف لامتصاص مقدار الزيت الزائد منها وبعد ذلك نغمسها في صوص الكراميل المتبقي من الحليب المكثف المحلى ومن ثم المكسرات المبشورة.
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