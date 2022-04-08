حضري فخارة اللحم التركية في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة

تعد فخارة اللحم التركية ، هي من أشهر الأكلات المعروفة في المطبخ التركي الذي يشتهر بالكثير من الأكلات المميزة، وهو عبارة عن طاجن خضار باللحم مغطي بالعجين، وهو طبق صحي جداً وشيك ويشرفك علي السفرة في العزمات وفي موائد الإفطار في شهر رمضان المبارك، ويتميز بمذاق خاص ومميز عن باقي الوصفات مما يجعل الإقبال عليه كثيراً، كما أصبحت شهرتها تجوب جميع أنحاء العالم، نظراً لاحتوائها علي عناصر غذائية عديدة كالفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، وهي وجبة صحية ومفيدة للجسم ومغذية، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل فخارة اللحم التركية في المنزل.

مكونات عمل فخارة اللحم التركية

تعرفي من خلال السطور الأتية علي مقادير هذه الأكلة اللذيذة وهي كالتالي:-

للعجينة:-

ربع كوب من الزيت النباتي.

2 كوب من الدقيق.

ربع كوب من الماء الدافئ.

معلقة صغيرة خميرة فورية.

مقدار معلقة صغيرة من السكر.

نصف معلقة صغيرة ملح.

بيضة مخفوقة وفلفل أسود.

للحشو:-

كيلو لحم بقري مقطع مكعبات.

2 حبة من البصل مقطع شرائع.

3 حبات من الطماطم مقطع مكعبات.

2 حبة بطاطس مقطع مكعبات.

فلفل رومي أولاً مقطع مكعبات صغيرة.

3 فصوص من الثوم المفروم.

ربع كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من الماء المغلي.

مقدار نصف معلقة صغيرة السبع بهارات.

نصف معلقة صغيرة حبهان مطحون.

3 ورقات لورا.

رشة من جوزة الطيب.

رشة ملح ورشة فلفل أسود.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من هنا أبسط وأسهل الخطوات لتحضير فخارة اللحم التركية في المنزل وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار وعاء ونضع به السكر والخميرة والماء ونقلبهم جيداً ثم نضعهم في مكان دافئ لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق والزيت وخليط الخميرة ونعجن بواسطة اليد حتي نحصل علي عجينة طري ومتماسكة. ثم نغطي العجين بفوطة نظيفة ونتركه في مكان دافئ لمدة 40 دقيقة. بعد ذلك علي نار متوسطة، نسخن الزيت ثم نضيف اللحم ونقلب حتي يتغير لونه، ثن نضيف البصل ونقلب حتي يذبل، ثم نضيف الثوم والفلفل الحار ونقلب لمدة دقيقة. ثم نضيف البطاطس والفلفل الرومي الملون والطماطم والملح والفلفل الأسود وللورا والبهارات والحبهان ونقلب المكونات جيدا. بعد ذلك اضيفي الماء المغلي، ثم غطي القدر واتركيه علي نار هادئة لمدة 45 دقيقة مع التقليب من حين لأخر. ثم سخني الفرن علي درجة حرارة 200 مئوية، ثم وزعي اللحم والخضار في طاجن فخار كبير ثم أفردي العجينة وغطي بها الطاجن بإحكام. بعد ذلك ادهني العجين من فوق بخليط البيضة المخفوقة والفلفل الأسود، ثم رشي حبة البركة والسمسم علي الوجه. ثم ضعي الفخارة في الفرن لمدة 15 أو 20 دقيقة وقدميها بعد ذلك ساخنة بألف هناه وشفاه.

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