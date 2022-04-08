بالتفصيل طريقة عمل الأرز بالبشاميل بمذاق لذيذ

الأرز بالبشاميل، يعتقد الكثير منا أن البشاميل مختص بالمكرونة فقط ولا يمكننا إضافة البشاميل على أي أطعمة أخرى ويتفاجئ البعض منا بذلك عند معرفة أن هناك كوسة بالبشاميل وأرز بالبشاميل وحتى فول بالبشاميل وجميعها أصناف طعام شهية ولذيذة كالمكرونة بالبشاميل وإليكم اليوم وصفة الأرز بالبشاميل لتجربة جديدة ومميزة في رمضان.

مكونات وصفة الأرز بالبشاميل

طبق رئيسي مكوناته معروفة وشائعة تناسب من الأفراد عدد ستة أفراد وهي:

نستخدم أرز أبيض مصري حوالي ثلاثة أكواب مسلوق.

كيس من خلطة البشاميل الجاهزة بدلًا من تحضيرها.

ربع كوب من زيت الزيتون الخام.

كيس أو 2 كيس من الخضروات المجمدة عبارة عن بسلة وجزر.

فصين ثوم مفرومين.

ملعقتان حجم كبير جبنة من الشيدر المبشور ناعم.

لتر من الحليب السائل.

حبة بصل مفرومة ناعم.

نصف ملعقة زعتر جاف.

ملعقتين زبدة دافئة.

ملعقة من الملح ومن الفلفل.

طريقة الأرز بالبشاميل