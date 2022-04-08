نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتفصيل طريقة عمل الأرز بالبشاميل بمذاق لذيذ في المقال التالي
الأرز بالبشاميل، يعتقد الكثير منا أن البشاميل مختص بالمكرونة فقط ولا يمكننا إضافة البشاميل على أي أطعمة أخرى ويتفاجئ البعض منا بذلك عند معرفة أن هناك كوسة بالبشاميل وأرز بالبشاميل وحتى فول بالبشاميل وجميعها أصناف طعام شهية ولذيذة كالمكرونة بالبشاميل وإليكم اليوم وصفة الأرز بالبشاميل لتجربة جديدة ومميزة في رمضان.
مكونات وصفة الأرز بالبشاميل
طبق رئيسي مكوناته معروفة وشائعة تناسب من الأفراد عدد ستة أفراد وهي:
- نستخدم أرز أبيض مصري حوالي ثلاثة أكواب مسلوق.
- كيس من خلطة البشاميل الجاهزة بدلًا من تحضيرها.
- ربع كوب من زيت الزيتون الخام.
- كيس أو 2 كيس من الخضروات المجمدة عبارة عن بسلة وجزر.
- فصين ثوم مفرومين.
- ملعقتان حجم كبير جبنة من الشيدر المبشور ناعم.
- لتر من الحليب السائل.
- حبة بصل مفرومة ناعم.
- نصف ملعقة زعتر جاف.
- ملعقتين زبدة دافئة.
- ملعقة من الملح ومن الفلفل.
طريقة الأرز بالبشاميل
- نعد الفرن في البداية على درجة حرارة 200 حتى يسخن قبل الاستخدام.
- نقلي الخضروات المجمدة حيث نضع الزيت على النار في مقلاة مناسبة إلى أن يقدح.
- بعد ذلك نضع للزيت البصل أولًا ليتحمر ومن ثم نضيف الثوم المفروم للخلط مع البصل قبل إضافة الخضروات المجمدة حيث يتم تحديد كميتها حسب الحاجة والرغبة.
- نقلب الخضروات مع الثوم والبصل ونتبل بالفلفل والملح ونضع الزعتر في النهاية.
- نقلل حرارة النار حتى يتم تسوية الخضروات بطريقة جيدة ونترك الخضروات على النار حوالي خمس دقائق.
- أثناء ذلك نجهز صوص البشاميل كما هو مكتوب في الجزء الخلفي من الكيس ويتم التتبيل بالملح والفلفل كذلك ويمكن إضافة جبن مبشور لإضافة جديدة ولذيذة.
- عندما يصبح الصوص جاهزًا نرفعه عن النار ونتركه على جنب.
- نستخدم صينية من البايركس حيث نضع في الجزء السفلي كمية بسيطة من الزبدة قبل إضافة الأرز بعد سلقه ويليه الخضروات المقلية وبعد ذلك الكمية المتبقية من الأرز.
- يتم توزيع صوص البشاميل بالتساوي على الأرز ونضع الصينية حوالي ربع ساعة بالفرن لحين تحول الجزء العلوي إلى لون ذهبي ومن ثم تقدم ساخنة بألف هنا.
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