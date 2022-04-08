هتعملي عجينة البيتزا الايطالية الطرية بالجبن وبنفسك في البيت بمكونات بسيطة وفي أقل من ساعة زي لجاهزة في المطاعم

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طريقة عمل عجينة البيتزا الايطالية، تعد البيتزا من الوجبات الشهية التى يذهب لشرائها دائما من المطاعم، ولكنها تحتاج الى تكلفة باهظة وهذا لا يكون فى مقدرة بعض الناس لذلك نبحث دائما عن طرق تحضيرها فى المنزل باقل تكلفه وباسهل الطرق، ويمكن تحضير البيتزا باكثر من طعم مختلف على حسب الرغبه، واليوم نقدم لكم طريقة عمل البيتزا الايطالى. طريقة عمل عجينة البيتزا الايطالية المكونات 2 كوب من الدقيق الأبيض.

ماء دافئ للعجن حسب الحاجة.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ذرة ملح.

معلقة صغيرة من الزعتر الناعم.

2 معلقة كبيرة من الزيت النباتي.

2 معلقة كبيرة من الحليب البودرة. مكونات وجه البيتزا كمية مناسبة من صلصة الريحان.

جبنه موتزاريلا.

وجبنه شيدر مبشورة.

جبنه رومى مبشورة.

شرائح زيتون اسود أو اخضر حسب الرغبة.

شرائح الفلفل الألوان. الطريقة في وعاء العجان الكهربائي نضع الدقيق مع الخميرة وذرة الملح والزعتر ونخلط المكونات الجافة مع بعضها جيدا. نضف معهم الزيت والحليب البودرة مع الاستمرار في الخلط. نقوم بإضافة الماء الدافئ تدريجيا مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة. تفرغ العجينة في وعاء عميق ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تتخمر جيدا. عند تخمير العجينة تصبح جاهزة للاستخدام. نحضر صينية مدهونة بقليل من الزيت. نقوم بفرد العجينة على رخامة المطبخ بواسطة النشابة. نضع العجينة المفرودة في الصينية وندهنها جيدا بصلصة الريحان. نضع شرائح الفلفل الألوان وشرائح الزيتون على سطح العجينة. نقوم بإضافة الجبنة على الوجه ونوزعها بشكل جيد. ندخل البيتزا فى الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى يتم تسويتها. نخرج البيتزا من الفرن وتقطع على شكل مثلثات. ترص البيتزا في سرفيس التقديم ويقدم معها الكاتشب والمايونيز. خوات تحضير صلصة البيتزا المكونات كوب من عصير الطماطم.

معلقة صغيرة من السكر.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

ونصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة صغيرة من الزعتر.

معلقة صغيرة من الثوم المهروس.

معلقة كبيرة من الزيت النباتي.

كمية من الريحان الأخضر. الطريقة في وعاء صغير نضع الزيت مع الثوم ونقوم بتشويحه جيدا. نضف إلي الثوم الزعتر مع الفلفل الأسود. نضع معهم عصير الطماطم والملح ونقلب المكونات جيدا. نضف الريحان على الصلصه ونتركهم لمدة ١٠دقائق على نار هادئة حتى يتجانسوا جيدا. ترفع الصلصة من على النار وتصبح جاهزة للاستخدام. عمر شويل - جدة هتعملي عجينة البيتزا الايطالية الطرية بالجبن وبنفسك في البيت بمكونات بسيطة وفي أقل من ساعة زي لجاهزة في المطاعم - ثقفني

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