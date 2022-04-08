“أسرار خلطة محشي الكرنب”.. تعلمي طريقة عمل المحشي الكرنب في المنزل وبخلطة مميزة والطعم حكاية

هناك العديد من أنواع الخضروات المختلفة التي تستخدم لعمل انواع المحاشي المختلفة، مثل الكوسة، والفلفل، والطماطم، وغيرهم الكثير، ولكن من أهم الأنواع المشهورة بالمحشي فقط هو الكرنب، والذي لايوجد احد لا يحبه وننتظر تناوله بشدة، والان لكل من ترغب في التعرف على طريقة عمل محشي الكرنب بالطريقة الصحيحة وبالحشو المميز اليكم التفاصيل بشكل بسيط في هذا المقال.

سوف نقدم لكي اليوم سيدتي طريق عمل محشي الكرنب المميزة التي قد يتسائل عنها الكثير من ربات البيوت، فإن محشي الكرنب من أهم الأكلات المميزة ويحبها جميع الناس، من جميع الطبقات المختلفة، بالإضافة عن طعمه اللذيذ الرائع إلا أن الكرنب من الخضروات التي لها قيمة غذائية كبيرة، ويحتوي على الألياف المهمة للجهاز الهضمي والمعدة، ومن خلال متابعتكم لنا سوف نتعرف على كيفية تحضير المحشي بخطوات واضحة.

طريقة عمل محشي الكرنب

يمكنكم تناول محشي الكرنب في اي وقت فهو، ولكن قد يزداد الكلب عليه بشكل كبير أما في فصل الشتاء وذلك لقدرته الرهيبة على تدفئة الجسم، أو يتم تحضيره ليقدم في العزائم، وخطوات عمل المحشي الكرنب هي كالاتي:

المكونات

كرنبة واحدة مناسبة الحجم.

كيلو من الأرز.

كيلو ونصف من الطماطم يتم تقطيعها الى قطع صغيرة جدًا.

ربطة واحدة من كلًا من( بقدونس، وكزبرة خضراء، شبت) ويتم فرمهم جيدًا.

أربع بصلات مفرومة.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة من الكزبرة والكمون.

طريقة التحضير