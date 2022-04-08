اعملي كب كيك بالشوكولاتة والفانيليا بطريقة سهلة في المنزل

يعد كب كيك بالشوكولاتة والفانيليا من ألذ أنواع الحلويات الخفيفة تماماً على المعدة وسهل الهضم، وحيث يعد الكب كيك بالشوكولاتة والفانيليا من أكثر الحلويات انتشاراً في جميع أجزاء العالم، وحيث يعد أيضا من أسهل الحلويات التي يتم تقديمها في المناسبات المختلفة أو في الأعياد أو الحفلات، كما يتم اعداده الكب كيك بالعديد من الطرق المختلفة والنكهات المتعددة، وحيث أن الكب كيك من الحلويات التى يقبل على تناولها الجميع وتنال إعجاب الكثير من الاشخاص الكبار والصغار على حد سواء، حيث يتميز بشكله الرائعة والجذاب ويتميز أيضاً بطعم لذيذ سوف نتعرف الآن على طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة والفانيليا في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كب كيك بالشوكولاتة

المكونات:

كوب ونصف من اللبن السائل .

كوب وربع من الدقيق الأبيض المنخول .

كوب من السكر الأبيض البودرة .

ثلاث أرباع كوب من الكاكاو البودرة .

نصف كوب من الزيت النباتي .

نصف ملعقة من مسحوق البيكنج بودر .

عدد أثنين من البيض .

ملعقة من مسحوق الفانيليا .

مكونات صوص الشوكولاتة :

ربع كوب من الكاكاو .

ربع كوب من اللبن .

أثنين كوب من السكر الناعم .

شوكولاتة مبشورة .

طريقة التحضير :