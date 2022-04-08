نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي كب كيك بالشوكولاتة والفانيليا بطريقة سهلة في المنزل في المقال التالي
يعد كب كيك بالشوكولاتة والفانيليا من ألذ أنواع الحلويات الخفيفة تماماً على المعدة وسهل الهضم، وحيث يعد الكب كيك بالشوكولاتة والفانيليا من أكثر الحلويات انتشاراً في جميع أجزاء العالم، وحيث يعد أيضا من أسهل الحلويات التي يتم تقديمها في المناسبات المختلفة أو في الأعياد أو الحفلات، كما يتم اعداده الكب كيك بالعديد من الطرق المختلفة والنكهات المتعددة، وحيث أن الكب كيك من الحلويات التى يقبل على تناولها الجميع وتنال إعجاب الكثير من الاشخاص الكبار والصغار على حد سواء، حيث يتميز بشكله الرائعة والجذاب ويتميز أيضاً بطعم لذيذ سوف نتعرف الآن على طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة والفانيليا في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل كب كيك بالشوكولاتة
المكونات:
- كوب ونصف من اللبن السائل.
- كوب وربع من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب من السكر الأبيض البودرة.
- ثلاث أرباع كوب من الكاكاو البودرة.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- نصف ملعقة من مسحوق البيكنج بودر.
- عدد أثنين من البيض.
- ملعقة من مسحوق الفانيليا.
مكونات صوص الشوكولاتة:
- ربع كوب من الكاكاو.
- ربع كوب من اللبن.
- أثنين كوب من السكر الناعم.
- شوكولاتة مبشورة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم قومي بإحضار صينية مناسبة لقوالب الكب كيك وضعي في داخل القوالب الأكواب الورقية الخاصة بالكب كيك.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء كبيرة ثم ضعي فيه الوعاء كوب وربع من الدقيق الأبيض مع ثلاث أرباع كوب من الكاكاو البودرة ثم بعد ذلك ضيفي نصف ملعقة من مسحوق البيكنج بودر مع كوب من السكر الأبيض.
- الخطوة الثالثة قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهمالبعض ثم بعد ذلك اخفقي البيض مع ملعقة من مسحوق الفانيليا ثم بعد ذلك ضيفي كوب ونصف من اللبن مع نصف كوب من الزيت النباتي ثم اخفقي المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتى يصبح لدينا عجينة متجانسة.
- الخطوة الرابعة قومي بتوزيع الخليط على صينية القوالب ثم بعد ذلك قومي بإدخال القوالب إلى الفرن المحمي مسبقا واتركي الكب كيك في الفرن لمدة نصف ساعة.
- الخطوة الخامسة قومي بتحضير صوص الشوكولاتة على حمام ماء ساخن ثم قومي بعد ذلك بوضع ربع كوب من اللبن مع ربع كوب من الكاكاو ثم ضيفي إليهم أثنين كوب من السكر الناعم حتي يتمسك الخليط وتمتزج المكونات وبعد ذلك قومي بإخراج الكب الكيك من الفرن واتركيه حتى يبرد تماماً وبعد ذلك ضعي صوص الشوكولاتة وزيينه بالشوكولاتة المبشورة وقدميه.
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