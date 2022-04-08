خطوات عمل عجينة القطايف الطرية في المنزل بطعم خيالي شهي مثل الجاهزة

القطايف من أشهى الحلويات الرمضانية، حيث أنها التي لا يتم توافرها إلا مع شهر رمضان الكريم، ولم تكن متوفرة في غير رمضان عن غيرها من الحلويات الأخرى، القطايف من الحلويات الخفيفة والسهلة في التحضير، يمكن شراء عجينة القطايف، ويتم حشوها وتسويتها في المنزل، ويتم عمل خيمة مخصوصة تقوم بعمل عجينة القطايف وبيعها في شهر رمضان، ويتم تناول القطايف بكثرة في شهر رمضان، حيث أنها لم تتوفر إلا به، كما يتم تقديمها في العزومات، والقطايف من ضمن الحلويات اللذيذة، والمختلفة عن غيرها من الحلويات، يرغب في تناولها مجموعة من الأشخاص حيث ينتظرون شهر رمضان الكريم ليتناولوا القطايف المفضلة لهم، يمكن عمل عجينة القطايف في المنزل، وهذا ما تقوم السيدات بالبحث عنه، حتى تقوم بتحضيرها في البيت، حيث ترغب في تحضيرها سريعا وليس هناك مكان للشراء منه، حيث أنها لا بد أن تكون طازجة، ومجهزة للتحضير، ويقوم الأطفال بالمساعدة في حشوها وتجهيزها مع أمهاتهم في المطبخ ويفرحون بهذا العمل.

مكونات عمل عجينة القطايف في المنزل

كوبان من الدقيق الأبيض.

نصف كوب دقيق السميد.

ثلاثة ملاعق سكر.

ملعقة كبيرة من نشا.

ملعقة كبيرة من بيكنج بودر.

كوبان ونصف من الماء.

نصف ملعقة كبيرة ماء الزهر.

خطوات عمل عجينة القطايف الطرية