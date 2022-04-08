نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري كيكة البسبوسة الشهية بخطوات سهلة وبسيطة في البيت بأقل التكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة البسبوسة من أنواع الكيك التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار؛ حيث أن هذا النوع من الحلويات المشهورة في كثير من البلاد العربية، ويحتوي على قيمة غذائية عالية لاحتوائه على جوز الهند الذي يعمل على اكتساب الجسم للكثير من الفوائد، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نعرف معكم طريقة تحضيرها من خلال مكونات بسيطة وليست مكلفة، وذلك لكي يتسنى لكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل كيكة البسبوسة

من خلال المكونات التالية يمكنك الاستمتاع بكيكة البسبوسة اللذيذة التي حازت على حب الكثير من الأشخاص؛ حيث أن مكوناتها بسيطة وليس مكلفة ولا تستهلك وقت كبير في عملها ولا مجهود، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

مقدار كوب من السميد الناعم.

كوب متوسط من الزبادي.

نصف كوب من جوز الهند مبشور ناعم.

بالإضافة إلى نصف كوب من الزيت النباتي.

كيس من البيكنج بودر.

ثلاث بيضات.

2 كيس من الفانيليا.

شربات للتحلية.

كوب من السكر الأبيض.

طريقة التحضير لكيكة البسبوسة الشهية بخطوات سهلة

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل كيكة البسبوسة بأسرع وقت ممكن، وذلك لسهولة عملها وبساطتها إلا أنها من ألذ أنواع الكيك، وإليكم الخطوات كالاتي:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من البيض والفانيليا والسكر، ويتم خلطهم جيدا بالمضرب الكهربائي، وذلك حتى تذوب المكونات مع بعضها البعض.

ثم بعد ذلك نضيف الزبدة والزبادي على الخليط، وذلك مع مراعاة التقليب المستمر حتى يضبح الخليط متجانس.

نضع على الخليط السابق الدقيق ثم السميد وجوز الهند و البيكنج بودر مع التقليب باستمرار جيدا، وذلك حتى نحصل على خليط كثيف ناعم.

بعد ذلك نحضر صينية ويتم دهانها بقليل من السمن.

نضع الخليط داخل الصينية مع تسويتها جيدا.

ثم نضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تنضج ونحصل على اللون الذهبي.

نخرج الصينية من الفرن وفور خروجها من الفرن تسقى بالشربات، وتغطى حتى تصبح جاهزة للأكل.

نضع الكيك في طبق التقديم من كوب من الشاي ولا أروع.

طريقة عمل الشربات

يتم تحلية الكيك بالشربات اللذيذ فور خروج الصينية من الفرن، وذلك حتى تصبح طرية ولذيذة الطعم، وهي عبارة عن الآتي:

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

2 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية حتى يمكنك عمل الشربات اللذيذ، وإليكم الخطوات كالتالي: