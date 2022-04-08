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اسهل طريقة عمل الشكرلمة العراقية هذا ما سنقدمه اليوم لكل زوار موقعنا ثقفني الكرام لكل محبي الاكلات والحلويات العراقية، حيث تعد الشكرلمة من ألذ واشهي الحلويات التي تستخرج من المطبخ العراقي ، وتختلف اسم الشكرلمة العراقية من بلد الاخري، وهي تسمي في بلاد الشام بالشكرلمة وفي بعض البلاد العربية بالغريبة، وهي من الحلويات الناعمة والطيبة المذاق ويتم حشوها بالمكسرات المختلفة سواء عين الجمل او اللوز والفستق، وبالسطور التالية نتناول سويا اسهل وافضل طريقة لتحضير الشكرلمة العراقية. طريقة عمل الشكرلمة العراقية المكونات واحد كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من السكر البودرة.

كاس ونصف من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون ناعما.

كمية من المكسرات سواء (فستق ، ولوز، وكاجو)حسب الرغبة. طريقة تحضير الشكرلمة العراقية خطوة بخطوة اولا ينبغي ان نقوم بتصفية الهيل المطحون باستخدام مصفاة صغيرة من أجل أخذ الجزء الناعم جدا منه فقط ، لأنه إذا بقي الهيل كما هو ، فيمكنه إنتاج شعر ناعم منه أثناء تناول الشاكرلمة ، وهو أمر غير مرغوب فيه. في وعاء واسع نقوم بوضع كلا من الدقيق والزيت النباتي والهيل والسكر المجفف ، ونبدأ في عملية العجن باستخدام اليدين لمدة دقائق حتي تصبح لدينا عجينة ناعمة ولزجة سهلة في عملية العجن. بعد ذلك خذي كمية صغيرة من العجينة وهي بحجم كرات صغيرة ولفيها جيدا باستخدام يديك، ثم ضعيها على سطح مستقيم واضغط عليها برفق باستخدام أطراف أصابع اليد استمري على ذلك قطعة تلو الأخريحتي تنفذ لديكي كمي.العجين بالكامل. نزرع المكسرات في وسط كل عجينة، سواء الفستق الحلبي المقطع او اللوز الفستق. ادهني صينية الفرن بقليل من الزيت النباتي باستخدام فرشاة طهي للزيت، ثم ونرص قطع الشكرلمة واحدة تلو الأخري في الصينية بحيث لا يتم تكديسها لكي لا يلتصق ببعضه البعض. ثم نقوم بتشغيل الفرن عند درجة حرارة 180 وبعد أن يسخن الفرن لمدة عشرة دقائق ندخل الصينية في الفرن في الطابق الثاني من الفرن وبعد مرور دقائق نطفي الفرن لكي لا تصل لون الشكرلمة للاحمرار أو اللون الذهبي لأن طعمه لا يصبح لذيذا إذا احمر أكثر من اللازم وتقدم وبألف هنا. عمر شويل - جدة كيفية عمل شكرلمة عراقية أو الغريبة هشة خطوة بخطوة بكمية وفيرة وبأقل مجهود وتكلفة - ثقفني

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