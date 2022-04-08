طريقة بسيطة وسهلة لعمل الجلاش باللحمة المفرومة بمكونات اقتصادية والطعم حكاية

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الجلاش باللحمة المفرومة من أهم الأكلات التي تقدم بشكل كبير في العزومات المختلفة، وخاصتًا في شهر رمضان الكريم، والأعياد المختلفة كعيد الفطر والاضحى، فهو يتميز بطعمه الجميل، وشكلة المميز على كل سفرة، كما أنه سهل التحضير في المنزل، وقليل التكاليف ايضًا، والآن يمكنكم متابعة المقال لمعرفة خطوات عمل الجلاش المحشي باللحمة المفرومة بكل سهولة، وبطعم رائع يعجب كل من يتناوله. طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة بخطوات بسيطة ومحدودة جهزي صينية جلاش باللحمة المفرومة لذيذة ومفيدة، وطريقة التحضير والخطوات كالآتي: مكونات عمل الجلاش باللحمة المفرومة نصف كيلو من الجلاش الطرى.

نص كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلتين كبار الحجم مفرومة.

بيضتين.

كوب من اللبن الحليب.

ربع كوب من السمن السائحة.

رشة ملح.

رشة فلفل اسود.

رشة من الشطة. طريقة التحضير في البداية قومي بتجهيز اللحمة.

يتم إحضار إناء مناسب الحجم.

أضيفي به ملعقتين من الزيت.

اتركي الزيت حتى يسخن.

أضيفي اليه البصل، وقومي بالتقليب حتى يذبل البصل ويبدأ أن يتغير لونه.

أضيفي إليه اللحمة المفرومة، وقومي بتتبيله بالملح والفلفل الأسود.

قلبي المكونات مع بعض حتى تختلط وتتجانس.

اتركي اللحمة على نار هادئة حتى تنضج تمامًا مع الخليط، ثم اتركيها جانبًا.

احضري الآن صينية من البيركس.

ادهني الصينية بالسمن.

افردي أول طبقة من الجلاش، وادهنيها أيضًا بالسمن.

أضيفي طبقة أخرى وادهنيها ايضًا، وهكذا حتى تضعي نصف كمية الجلاش.

بعد ذلك قومي بوضع اللحم المفرومة المعصجة.

بعد ذلك أضيفي مرة أخرى الحلا طبقة طبقة بدهن كلًا منهم بالسمن السايح.

وبعد الانتهاء من كل الكمية التي تم تحضيرها.

احضري طبق واضيفي بداخله اللبن.

ثم اخفقي عليه البيض وقومي بوضع رشة من الملح، والفلفل الاسمر والشطة.

قلبي واخلطي هذا المكونات جيدًا، ثم قومي بوضع نصفها على وجه صينية الجلاش.

ضعي بعد ذلك طبقة من الجبن الموتزاريلا ليعطي شكل مطاطي رائع.

ادخلي الصينية داخل الفرن، واتركيها حتى تنضج تمامًا من أسفل.

اخرجي الصينية وأضيفي نصف خليط اللبن والبيض الآخر.

ادخليها تحت الشواية ليتغير لون وجهها إلى الذهبي الرائع.

اخرجي الصينية واتركيها تبرد قليلًا ثم تقطع وتقدم في أطباق التقديم، ويتم تناولها وهي ساخنة. عمر شويل - جدة طريقة بسيطة وسهلة لعمل الجلاش باللحمة المفرومة بمكونات اقتصادية والطعم حكاية - ثقفني

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