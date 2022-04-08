طريقة عمل كريم القرنفل الرهيب لتبييض وتعطير البشرة وإزالة التجاعيد نهائيًا

كريم القرنفل من أقوى الكريمات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة، حيث يعمل على إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تجعل مظهر الوجه غير مرغوب فيه، وهو مقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة، وهو من الكريمات الممتازة التي تحتوي على مادة البوتكس الطبيعية التي تعمل على شد البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، ويوجد الكثير من الكريمات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة مثل كريم الحلبة والخميرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم القرنفل الرهيب في تفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم القرنفل الرهيب لتبييض البشرة

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كوب من مغلي القرنفل.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القرنفل الرهيب في تبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به مغلي القرنفل والنشا، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى يذوب النشا تمامًا. نضع الوعاء على البخار، ثم نقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على البخار ونضيف إليه زيت الزيتون، وزيت اللوز، ثم نقلبهم مع بعض حتى نحصل على قوام كريمي. نحضر علبة كريم فارغة ونضع بها الخليط ونغلقها جيدًا، ثم نضعها في الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى يتماسك الكريم.

طريقة استخدام كريم القرنفل على البشرة

توجد بعض الخطوات البسيطة التي يجب إتباعها عند وضع الكريم على البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-