كريم تفتيح البشرة بالقهوة وإزالة الخلايا الميتة بطريقة طبيعية من منزلك

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تبحث كل فتاة عن وصفات تفتيح البشرة وإزالة البقع السوداء، وحيث تلجأ إلى المواد الكيميائية الضارة بالبشرة إليك وصفة كريم القهوة بالمواد طبيعية غير ضارة بالبشرة ولا داعي لاستخدام المواد الكيميائية، حيث يعتبر كريم القهوة من الكريمات التي تعطي نظارة للبشرة وإزالة الخلايا الميتة وإزالة البقع السوداء الداكنة وشد التجاعيد، ويساعد أيضاً بشكل جيداً على حل جميع مشاكل البشرة مثل البثورالسوداء وحبوب حب الشباب ويساعد كريم القهوة على تفتيح وتقشير البشرة بشكل رائع وطبيعي وصحي، حيث يمنح البشرة النعومة والترطيب ويعطي للبشرة ملمسة ناعماً مثل بشرة الأطفال، وكثير من الفتيات والسيدات يعانون من مشاكل البشرة وتبحث عن طرق طبيعية، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كريم القهوة لتفتيح البشرة في البيت باسهل الطرق ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل كريم القهوة لتفتيح البشرة المكونات: ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القهوة .

ملعقة واحدة كبيرة من الجلسرين .

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد .

ملعقة واحدة صغيرة من زيت اللوز .

أثنين ملعقة من جل الصبار . طريقة تحضير : الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء مناسب ثم ضعي فيه ملعقة كبيرة من ماء الورد ثم يضاف إليه ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القهوة بعد ذلك قومي بتقليب المزيج جيداً حتى يصبح لدينا قوام متجانس . الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة ملعقة واحد كبيرة من الجلسرين ثم يضاف إليه ملعقة واحدة صغيرة من زيت اللوز مع أثنين ملعقة من جل الصبار واخلطي المزيج جيداً حتي يصبح لدينا قوام متجانس . الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بإحضار عبوة مناسبة محكمة للغلق ثم بعد ذلك نضع فية الخليط ثم نضع بعد ذلك الخليط في الثلاجة لمدة تتراوح ما بين ربع ساعة إلى نصف ساعة . الخطوة الرابعة بعد ذلك قومي بوضع كريم القهوة على بشرتك والاماكن الغامقة أو المكان التى ترغبي فيه وقومي بعد ذلك بتدليك وجهك لمدة دقيقتين ثم اتركي الكريم على بشرتك لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة إلى ساعة . الخطوة الخامسة قومي بعد ذلك بغسيل بشرتك جيداً بالماء الباردة أو غسول الوجه المناسب لبشرتك وبعد ذلك كرري تللك الوصفة على البشرة في الأسبوع مرة واحدة حتى تحصلي على بشرة جميلة وجذابة وخلايا من البقع السوداء والبثور السوداء . عمر شويل - جدة كريم تفتيح البشرة بالقهوة وإزالة الخلايا الميتة بطريقة طبيعية من منزلك - ثقفني

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