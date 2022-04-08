أسرار طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل

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يعد بسكويت العشر دقائق من ألذ أنواع البسكويت التي يفضله الكبار والصغار على حد سواء، كما يتميز بسكويت العشر دقائق بأنه من الحلويات السهلة والبسيطة في التحضير، وكما يتميز بسكويت العشر دقائق بطعم لذيذ وقوامه الهش، كما أن مكونات بسكويت العشر دقائق بسيطة ومتوفرة في أي بيت ولا تحتاج إلى مجهود ولا وقت كثير، وحيث يمكن تناولها كوجبة خفيفة أو في الافطار أو في العشاء أو كسناك بين الوجبات، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بطريقة سهلة وسريعة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل بسكويت العشر دقائق
المكونات:
- أثنين كوب كبير من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب كبير من السكر البودرة.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج باودر.
- عدد بيضة واحدة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء كبير مناسب ثم ضعي فيه البيضة مع ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا ثم بعد ذلك يضاف إليهم نصف كوب من الزيت النباتي مع كوب من السكر البودرة ثم اخفقي المكونات جيداً في الخلاط الكهربائي أو بإستخدام المضرب الكهربائي لمدة دقيقتين حتي يذوب السكر جيداً.
- الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة أثنين كوب كبير من الدقيق الأبيض في وعاء كبير الحجم وبعد ذلك ضيفي ملعقة صغيرة من البيكنج باودر ثم بعد ذلك ضيفي خليط البيض واعجني بيديك حتى يصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة ولينة القوام.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار صينية مناسبة مبطنة بداخلها ورق زبدة واذا كان ورق الزبدة ليس متوفرة لديك يمكنك دهن الصينية بالزيت أو السمن حتى لا تتلصق عجينة البسكويت في الصينية.
- الخطوة الرابعة قومي بتشكل عجينة البسكويت على شكل دائري أو بشكل طولي أو أي شكل أخر حسب ذوق كل شخص ثم بعد ذلك قومي برص عجينة البسكويت في الصينية وقومي بترك مسافة بين كل قطعة والأخري حتى لا تتلصق كل قطعة بالأخري.
- الخطوة الخامسة قومي بتسخين الفرن قبل وضع الصينية بخمس دقائق ثم ادخلي صينية البسكويت على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم بعد ذلك اتركي البسكويت في الفرن لمدة تتراوح ما بين العشرون دقيقة ولا تزيد عن ذلك حتى يصبح البسكويت لونة ذهبياً ثم بعد ذلك قومي بإخراج البسكويت من الفرن ويترك حتى يبرد تماماً وبعد ذلك أصبح البسكويت جاهزة للتقديم.
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