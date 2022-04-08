أسرار طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل

يعد بسكويت العشر دقائق من ألذ أنواع البسكويت التي يفضله الكبار والصغار على حد سواء، ‏كما يتميز بسكويت العشر دقائق بأنه من الحلويات السهلة والبسيطة في التحضير، وكما يتميز بسكويت العشر دقائق بطعم لذيذ وقوامه الهش، كما أن مكونات بسكويت العشر دقائق بسيطة ومتوفرة في أي بيت ولا تحتاج إلى مجهود ولا وقت كثير، وحيث يمكن تناولها كوجبة خفيفة أو في الافطار أو في العشاء أو كسناك بين الوجبات، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بطريقة سهلة وسريعة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق

المكونات:

أثنين كوب كبير من الدقيق الأبيض المنخول .

كوب كبير من السكر البودرة .

نصف كوب من الزيت النباتي .

ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا .

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج باودر .

عدد بيضة واحدة .

طريقة التحضير :