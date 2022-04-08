كنافة الطاسة بالجبن سهلة وسريعة في 10 دقائق فقط

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كنافة الطاسة بالجبن من الحلويات السهلة والسريعة التي يمكنك عملها في 10 دقائق فقط، فالكنافة من الحلويات الشرقية المعروفة في كل دول العالم العربي وتقدم دائماً في شهر رمضان الكريم والأعياد والمناسبات، ويمكنك تحضيرها بحشوات مختلفة مثل القشطة والمكسرات والشوكولاتة والجبن والكريمة، ووصفتنا اليوم من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن إعدادها في الطاسة بطريقة سهلة وبسيطة فهي لا تحتاج لفرن، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كنافة الطاسة بحشوة الجبن في ١٠ دقائق فقط.
مكونات كنافة الطاسة بالجبن
نحتاج لعمل كنافة الطاسة اللذيذة بعض المكونات البسيطة، وهي كما يلي:-
- 500 جرام من الكنافة المجمدة مسبقاً (نصف كيلو).
- نصف كوب من الزبدة المذابة.
- نصف كوب من الزيت.
لدهن الطاسة
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ملعقة صغيرة عسل أسود.
الحشوة
- جبن موتزاريلا.
- مكسرات مطحونة.
الشربات
- 2 كوب سكر (400 جرام).
- كوب ماء (200 مللي).
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
تتميز طريقة عمل كنافة الطاسة بأنها لا تستغرق وقت طويل فهي لا تحتاج لفرن ويتم تسويتها بكل سهولة في الطاسة بالطريقة التالية:-
- أولاً نقوم بتحضير الشربات: في حلة على النار نضع الماء والسكر وعصير الليمون وعندما يبدأ الشربات في الغليان يترك لمدة 5 دقائق فقط ثم نطفئ النار ويترك جانباً ليبرد تماماً في حرارة الغرفة.
- ثم نضع نصف كيلو من الكنافة في طبق عميق ونضيف عليها السمنة المذابة والزيت ونقلب باليد حتى تمتزج الكنافة مع الزيت والسمن تماماً.
- ثم نقوم بدهن الطاسة جيداً بخليط الزبدة والعسل الأسود ثم نوزع نصف كمية الكنافة بالتساوي ونضع الجبن الموتزاريلا والمكسرات ثم نقوم بإضافة باقي كمية الكنافة ونقوم بالضغط عليها باليد جيداً.
- نضع الطاسة على نار هادئة جداً ونقوم بلف الطاسة من حين لآخر لتجنب احتراق الكنافة من أسفل وعندما تأخذ لون ذهبي خفيف من الجوانب.
- نقوم بقلب الكنافة على الجانب الآخر حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي من الجانبين، وعند تمام النضج تسقى بالشربات البارد.
- ثم تقلب علي طبق وتزين بقليل من الفستق المطحون وتقدم بألف صحة وعافية.
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