حلم كل النساء.. زيت الزيتون مع الموز يصنع المعجزة حتي لو العمر 70 سنة ضعيه كل ليلة قبل النوم ولن تستغني عنها أبدا

يعد الموز من الفواكه الغنية جدا بالمعادن مثل البوتاسيوم والحديد والصوديوم ويعمل على تسهيل عملية الهضم ومد الجسم بالمعادن التي يحتاج إليها إلى جانب ذلك يعد زيت الزيتون من أفيد الزيوت التي يتم تناولها حيث يحتوي على مضادات أكسدة ويعمل على تنقية الجسم من السموم ويعالج ضعف القلب ولا يقتصر على ذلك فعندما نقوم بخلطه مع الموز نحصل على ترطيب رائع للبشرة يمكن أن يصغرنا كثيرا بالسن وسوف نوضح لكم كيفية أعداد الماسك إلى جانب أهم فوائده من خلال هذا المقال.

ماسك الموز وزيت الزيتون

نجد أنه يتم عمل ماسك طبيعي يساعد على ترطيب البشرة ويخلصنا من التجاعيد ويمكن أن نوضح طريقة عمله من خلال النقاط التالية..

المكونات:

موزة مهروسة.

زيت زيتون.

ملعقة زبادي.

فازلين.

نشا.

طريقة التحضير:

نحضر بولة ونضع بها الموزة المهروسة مع زيت الزيتون ونقوم بتقليبهم جيدا.

نضع بعد ذلك الزبادي والفازلين والنشا مع التقليب المستمر حتى تتجانس جميع المكونات سويا.

يوضع الماسك على الوجه واليدين وسوف نلاحظ مدى فاعلية الماسك على البشرة.

فوائد ماسك الزيت مع الموز

نجد أن لهذا الماسك الكثير من الفوائد التي لا حصر لها فعندما نقوم باستخدامه لا نستغني عنه أبدا حيث يعمل على منحنا عمر الشباب وسوف نوضح أهم الفوائد من خلال هذا النقاط التالية..