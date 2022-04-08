نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلم كل النساء.. زيت الزيتون مع الموز يصنع المعجزة حتي لو العمر 70 سنة ضعيه كل ليلة قبل النوم ولن تستغني عنها أبدا في المقال التالي
يعد الموز من الفواكه الغنية جدا بالمعادن مثل البوتاسيوم والحديد والصوديوم ويعمل على تسهيل عملية الهضم ومد الجسم بالمعادن التي يحتاج إليها إلى جانب ذلك يعد زيت الزيتون من أفيد الزيوت التي يتم تناولها حيث يحتوي على مضادات أكسدة ويعمل على تنقية الجسم من السموم ويعالج ضعف القلب ولا يقتصر على ذلك فعندما نقوم بخلطه مع الموز نحصل على ترطيب رائع للبشرة يمكن أن يصغرنا كثيرا بالسن وسوف نوضح لكم كيفية أعداد الماسك إلى جانب أهم فوائده من خلال هذا المقال.
ماسك الموز وزيت الزيتون
نجد أنه يتم عمل ماسك طبيعي يساعد على ترطيب البشرة ويخلصنا من التجاعيد ويمكن أن نوضح طريقة عمله من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- موزة مهروسة.
- زيت زيتون.
- ملعقة زبادي.
- فازلين.
- نشا.
طريقة التحضير:
- نحضر بولة ونضع بها الموزة المهروسة مع زيت الزيتون ونقوم بتقليبهم جيدا.
- نضع بعد ذلك الزبادي والفازلين والنشا مع التقليب المستمر حتى تتجانس جميع المكونات سويا.
- يوضع الماسك على الوجه واليدين وسوف نلاحظ مدى فاعلية الماسك على البشرة.
فوائد ماسك الزيت مع الموز
نجد أن لهذا الماسك الكثير من الفوائد التي لا حصر لها فعندما نقوم باستخدامه لا نستغني عنه أبدا حيث يعمل على منحنا عمر الشباب وسوف نوضح أهم الفوائد من خلال هذا النقاط التالية..
- يعمل على ترطيب البشرة بنسبة كبيرة وجعلها مثل بشرة الأطفال.
- يساعد على التخلص من الشوائب الموجودة في البشرة ويعمل عل تنقيتها.
- يعمل على توحيد لون البشرة .
- يساعد في تخليص البشرة من الشوائب والبقع.
يعمل على التخلص من الأسمرار الموجود حول الشفاه.
- يحمى البشرة من أشعة الشمس المحرقة.
- يقوم بتنظيف البشرة.
- يساعد على التخلص من التجاعيد ويعمل على شد البشرة.
- يعمل على التخلص من الحبوب.
- يعالج اثار الحبوب الباقية على البشرة.
- يحتوي على مضادات أكسدة مفيدة جدا للبشرة.
- يعمل على شد البشرة وتقليل خطوط الوجه.
- يحتوي على نسبة كبيرة من المعادن والفيتامينات المغذية للبشرة.
- يساعد في قفل مسام البشرة.
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