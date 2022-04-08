كريم الحلبة والخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود وإزالة التجاعيد قبل العيد

كريم الحلبة والخميرة من الكريمات الممتازة التي تساعد على تفتيح البشرة ونفخ الخدود وتوريدها وإزالة البقع والكلف منها بشكل رائع، كما يساعد أيضًا على منح البشرة البياض الناصع، ويحارب التجاعيد ويقضي عليها نهائيًا، ويزيل التصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب والبثور السوداء، وهو يتميز بقدرته الفعالة في التخلص من دهون الوجه المزعجة التي تشوه مظهر الوجه، وتوجد العديد من الكريمات الطبيعية المفيدة للبشرة مثل كريم الليمون والنشا، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الحلبة والخميرة أقوي الكريمات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وتسمين الوجه بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم الحلبة والخميرة لتسمين الوجه

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الحلبة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

مقدار ملعقة صغيرة من النشا.

ماء ورد حسب الحاجة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الحلبة والخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات الجافة، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نضيف ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على خليط متجانس مثل الكريم تمامًا. نحضر علبة فارغة ونضع بها الكريم، ثم نضيف زيت الزيتون إليه ونقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نغلق العلبة جيدًا، ثم نضعها في درجة حرارة الغرفة مدة ربع ساعة. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي وندلك برفق. نستمر في تدليك الوجه مدة عشر دقائق حتى نتخلص من الجلد الميت والاسمرار نهائيًا. بعد مرور عشر دقائق قومي بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نعومة ونضارة بشرتك. يفضل وضع الكريم على الوجه كل يوم مرة واحدة حتى نحصل على خدود ممتلئة وجميلة.

فوائد كريم الحلبة والخميرة للبشرة

سوف نتعرف على بعض الفوائد الجمالية التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-