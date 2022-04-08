تطويل الشعر بجنون بدون غسل وصفة هندية رشه قبل النوم يوقف التساقط يقوي الشعر كيراتين طبيعي

تطويل الشعر من الخطوات التي تحتاج الي استخدام منتجات فعالة وقوية للشعر وتحتاج لوقت طويل حتى يظهر تأثيرها على الشعر, ولذلك ينصح الكثير من خبراء العناية بالشعر باستخدام الزيوت الطبيعية التي تطيل الشعر وذلك لأن تأثيرها على الشعر فعال وتكلفته غبر مرتفعة وليس له أي تأثير ضار على فروة الرأس ومن أهم وصفات الشعر هي الوصفات الهندية حيث أنها معروفة بفاعليتها وقدرتها على زيادة طول الشعر بشكل سريع, ولذلك سنوضح خلال هذا المقال أفضل خلطة هندية تستخدم لزيادة نمو الشعر وتقليل تساقط الشعر.

خلطة الثوم الهندية للتخلص من التساقط وتقوية الشعر

الثوم مكون طبيعي يستخدم للشعر حيث أنه يحتوي على نسبة من الأحماض التي تفتح مسامات الشعر وبالتالي تمتص الفيتامنيات الازمة لها بشكل أكبر ويساعد في تنشيط الدم المتدفق لبصيلات الشعر وبالتالي يعاد إنبات الشعر مرة أخري في المناطق الفارغة في الفروة, كما أن له تأثير في علاج تساقط الشعر وتطويل الشعر بشكل فعال وسريع, ويتم تجهيز وصفة الثوم بالطريقة الأتية:-

يتم وضع كمية من فصوص الثوم في الكبة وخلطهم حتى يصبح قوامهم ناعم.

يوضع على الثوم معلقة من فصوص القرنفل وربع كوب من زيت الزيتون ويتم تقليب المكونات.

يوضع الخليط على نار هادئة ليصبح دافئ وبعد ذلك يتم توزيعه على الشعر بحيث تصل الخلطة الي كل أجزاء الشعر.

يترك على الشعر وبعد ذلك يوضع على الشعر كيس بلاستيك ويوضع عليه قماشة بها ماء ساخنة.

بعد أربع ساعات يتم تنظيف الشعر بشامبو طبيعي وبعد ذلك يتم ترطيبه بزيت لوز حلو.

خليط حبة البركة والروزماري لزيادة طول الشعر

الروزماري من الأعشاب التي لها تأثير قوي على الشعر حيث يساعد في التخلص من من قشور الشعر وتطهير الفروة ويعمل على تطويل الشعر ويتم تحضير الخليط من خلال وضع معلقة حبة البركة مع معلقة من الروز ماري ويوضع كوب ماء ويتم غلي الخليط ويوضع عليه بعد تصفيته ويتم رش الخليط على الشعر دون غسله بشكل يومي لمدة أسبوع.