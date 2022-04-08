لو عندك كوب سكر تعالي اقولك طريقة عمل حلوي الجيلاتين بدون نشا ولا بيض أحلي مليون مرة من المحلات

الجيلاتين من المواد التي يتم تصنيعها من اصل نباتي أو حيواني وهو عبارة عن مادة لزجة تعطي ملمس متماسك عند استخدامه مع اي وصفة ودائما ما يستخدم في عمل الحلويات المختلفة ومن أشهر هذه الحلويات هي حلويات الجيلاتين التي تتميز بألوانها المتعددة وطعمها المميز ولذلك هي من الحلويات المفضلة لدي الأطفال, ولا يعرف الكثير عن طريقة تجهيز حلويات الجيلاتين في البيت بمكونات بسيطة لا تحتوي على البيض أو على النشا, وخلال السطور التالية سنوضح كيفية أعداد حلوي الجيلاتين في البيت بأسهل طريقة.

اسرار عمل حلوي الجيلاتين

مقادير تجهيز حلوي الجيلاتين للأطفال في البيت

كوب سكر.

معلقتين ماء ورد.

معلقة فانيليا.

ربع كوب ماء.

معلقة عسل.

لون طعام.

معلقتين ليمون.

معلقتين جيلاتين.

أفضل طريقة صحيحة لعمل حلوي الجيلاتين بسهولة

حلوي الجيلاتين من أسهل أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في البيت والاستغناء عن شراء الحلوي جاهزة والتي تحتوي على نسبة من المواد المضرة التي تحافظ عليها ويتم تحضيرها كالتالي:-

يتم وضع كوب السكر على الخليط ويوضع عليه الماء ويوضع على النار دون أن يقلب حتى يغلي.

يتم وضع الليمون والعسل والفانيليا وماء الزهر

يتم وضع الليمون والعسل والفانيليا وماء الزهر ويتم مزج المكونات معًا وبعد ذلك يتم وضع الجيلاتين ويقلب حتى يذوب بودرة الجيلاتين تمامًا.

يوضع الخليط في قوالب بالأشكال المفضلة وبعد ذلك يتم ترك الخليط حتى يتماسك تمامًا.

يترك الحلوي في الثلاجة وبعد ذلك يتم إفراغها من القوالب وتوضع في طبق به كمية من السكر الأبيض وتقدم الحلوي.

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