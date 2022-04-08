الكنافة في الخلاط فكرة جديدة أغلي من الذهب لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها هتتخطف خطف ولادك هيعشقوها

الكنافة هي حلوي تراثية يتم تحضيرها بكثرة في شهر رمضان وهي حلوي خفيفة عبارة عن عجينة يتم تحضيرها بطريقة معينة تكون على شكل خيوط, وهناك العديد من الطرق والأقتراحات التي يمكن اتباعها لتحضير الكنافة ولكن ماذا لو وضعنا الكنافة في الخلاط في طريقة التحضير حيث أنها من طرق تجهيز الكنافة المختلفة والمميزة وخلال السطور التالية سنوضح كيفية إعداد الكنافة بطريقة مميزة للحصول على طعم لذيذ وكنافة متماسكة مثل محلات الحلويات.

طريقة عمل الكنافة في الخلاط

مقادير إعداد صينية الكنافة بالمكسرات

نصف كيلو كنافة.

كوب ونصف زبدة.

ربع كوب سكر بودر.

معلقتين سوداني مجروش.

معلقتين زبيب.

معلقتين جوز هند.

كوبان سكر.

كوب ماء.

معلقتين ليمون.

رشة فانيليا.

كيفية تجهيز الكنافة بسهولة في البيت مثل محلات الحلويات

يتم تجهيز شربات الكنافة قبل البدء في تجهيزها حتى تبرد الشربات ويتم وضع السكر مع الماء على النار دون أن يتم تقليبهم وبعد أن يبدأ الخليط غليان يتم وضع الليمون والفانيليا ويترك الخليط عشر دقائق وبعد ذلك يترك الخليط ليبرد تمامًا.