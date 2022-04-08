نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنافة في الخلاط فكرة جديدة أغلي من الذهب لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها هتتخطف خطف ولادك هيعشقوها في المقال التالي
الكنافة هي حلوي تراثية يتم تحضيرها بكثرة في شهر رمضان وهي حلوي خفيفة عبارة عن عجينة يتم تحضيرها بطريقة معينة تكون على شكل خيوط, وهناك العديد من الطرق والأقتراحات التي يمكن اتباعها لتحضير الكنافة ولكن ماذا لو وضعنا الكنافة في الخلاط في طريقة التحضير حيث أنها من طرق تجهيز الكنافة المختلفة والمميزة وخلال السطور التالية سنوضح كيفية إعداد الكنافة بطريقة مميزة للحصول على طعم لذيذ وكنافة متماسكة مثل محلات الحلويات.
طريقة عمل الكنافة في الخلاط
مقادير إعداد صينية الكنافة بالمكسرات
- نصف كيلو كنافة.
- كوب ونصف زبدة.
- ربع كوب سكر بودر.
- معلقتين سوداني مجروش.
- معلقتين زبيب.
- معلقتين جوز هند.
- كوبان سكر.
- كوب ماء.
- معلقتين ليمون.
- رشة فانيليا.
كيفية تجهيز الكنافة بسهولة في البيت مثل محلات الحلويات
يتم تجهيز شربات الكنافة قبل البدء في تجهيزها حتى تبرد الشربات ويتم وضع السكر مع الماء على النار دون أن يتم تقليبهم وبعد أن يبدأ الخليط غليان يتم وضع الليمون والفانيليا ويترك الخليط عشر دقائق وبعد ذلك يترك الخليط ليبرد تمامًا.
- يتم وضع الكنافة في الفريزر عشر دقائق قبل استخدامها وبعد ذلك يتم وضعها في الخلاط ويتم خلطها حتى يصبح أجزاء صغيرة جدًا.
- يوضع عليها كمية الزبدة المذابة ويتم تدليك الخليط حتى تغلف الزبدة الكنافة بشكل تام.
- يتم فرد نصف كمية الكنافة في صينية مدهونة معلقة زبدة وبعد ذلك يتم الضغط عليها والتأكد من تكون طبقة متماسكة من الكنافة.
- يتم خلط الفول السوداني مع السكر البودر والزبيب وجوز الهند ويقلب كل منهم معًا وبعد ذلك يوضع على طبقة الكنافة ويفرد في كل جهة.
- يوضع الطبقة الباقية من الكنافة وبعد ذلك يتم الضغط عليها بصينة أصغر حتى تتكبس جيدا.
- يوضع على الكنافة معلقة زبدة مذابة من الوجه وتوضع في فرن على درجة حرارة 180 درجة.
- تترك الكنافة نصف ساعة وبعد ذلك يتم قلبها على الوجه وتترك خمس دقائق وتخرج من الفرن.
- يوضع عليها الشربات مباشرة ويتم تغطيتها وتترك لتبرد وبعد ذلك يتم تقطيعها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنافة في الخلاط فكرة جديدة أغلي من الذهب لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها هتتخطف خطف ولادك هيعشقوها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.