مقرمش وهش.. أسهل طريقة لعمل بلح الشام الذهبي المقرمش أحلى من المحلات

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طريقة عمل بلح الشام بسهولة بالمنزل، ويعتبر بلح الشام من الحلويات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، ومن المعروف أنه أحد أنواع الحلويات الشرقية التي يتم إعدادها منذ العديد من السنوات، وعلى الرغم من أنه من الحلويات السهلة التي يمكنك إعدادها باستمرار في البيت إلا أن هناك بعد السيدات لا تنجح معهم الطريقة التي يقيمون بها، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال المقادير والطريقة الصحيحة لإعداده بالبيت وعدم الحاجة إلى شرائه من المحلات مرة أخرى.
طريقة عمل بلح الشام
تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل بلح الشام الشهي و المقرمش، لذلك يمكنك معرفة الطريقة من خلال الآتي:
المكونات:
- كوب واحد من الدقيق.
- كوب واحد من الماء.
- ربع كوب من الزيت.
- ثلاث بيضات.
- ملعقتين من النشا.
- ملعقة واحدة من الفانيليا.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقة واحدة من الخل.
- رشة صغيرة من الملح.
- زيت للقلي.
مكونات شربات
- كوبين من السكر.
- كوب من الماء.
- عصير نصف ليمونة.
خطوات تحضير بلح الشام
تتمثل طريقة تحضير بلح الشام المقرمش من خلال الآتي:
- نحضر وعاء ونضع به الدقيق مع النشا ونقلبهم معاً جيداً.
- نحضر إناء ونضع به الزيت مع الماء والسكر والملح و نرفعهم على النار، وننتظر حتى يغلي هذا الخليط جيداً.
- يضاف إليه بعد ذلك الدقيق والنشا، ونستمر في التقليب حتى تحصلي على عجينة متماسكة وطرية.
- ترفع العجينة من على البوتاجاز ويتم تركها حتى تبرد تماماً.
- نقوم بضرب العجينة بالمضرب الكهربائي ونضيف إلى العجينة بيضة، ثم نستمر مرة أخرى في التشغيل ونضيف البيضة الثانية والفانيليا.
- يتم بعد ذلك إضافة البيضة الثالثة ونقلبهم جيداً حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.
- نحضر كيس حلواني ونقوم بوضع به الخليط.
- نحضر مقلاة ونضع بها زيت غزير بارد ونقوم بتقطيع بلح الشام إلى صوابع ونضعه في هذا الزيت.
- يتم تشغيل النار على درجة حرارة هادئة، ونستمر في التقليب حتى يصبح بلح الشام ذهبي وسوف تلاحظ أنه ازداد حجمه.
- يخرج بلح الشام من النار ويوضع بالشربات البارد.
- ويوضع بعد ذلك في طبق التقديم.
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