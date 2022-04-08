مقرمش وهش.. أسهل طريقة لعمل بلح الشام الذهبي المقرمش أحلى من المحلات

طريقة عمل بلح الشام بسهولة بالمنزل، ويعتبر بلح الشام من الحلويات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، ومن المعروف أنه أحد أنواع الحلويات الشرقية التي يتم إعدادها منذ العديد من السنوات، وعلى الرغم من أنه من الحلويات السهلة التي يمكنك إعدادها باستمرار في البيت إلا أن هناك بعد السيدات لا تنجح معهم الطريقة التي يقيمون بها، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال المقادير والطريقة الصحيحة لإعداده بالبيت وعدم الحاجة إلى شرائه من المحلات مرة أخرى.

طريقة عمل بلح الشام

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل بلح الشام الشهي و المقرمش، لذلك يمكنك معرفة الطريقة من خلال الآتي:

المكونات:

كوب واحد من الدقيق.

كوب واحد من الماء.

ربع كوب من الزيت.

ثلاث بيضات.

ملعقتين من النشا.

ملعقة واحدة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر.

ملعقة واحدة من الخل.

رشة صغيرة من الملح.

زيت للقلي.

مكونات شربات

كوبين من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

خطوات تحضير بلح الشام

تتمثل طريقة تحضير بلح الشام المقرمش من خلال الآتي: