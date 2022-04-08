ضاع عمرنا بنشوي اللحمة غلط.. اللحمة المشوية في البرطمان بجد طلعت وهم في 10 دقائق هتبقي زبدة

طريقة شوي اللحمة في البرطمان بدون شوي ولا دخان

شوي اللحمة من الأشياي الممتعة التي يحب الكثير القيام بها كما أن اللحمة المشوية من أفضل الطرق التي يمكن تحضير اللحمة بها ولكن يواجه الكثير مشكلة مع الدخان الناتج من عملية الشوي ولذلك اتجه الكثير الي تجهيز اللحمة المشوية بطريقة جديدة في البرطمان ولكن لا يعرف الكثير كيفية تجهيز اللحمة بهذه الطريقة ولذلك أزدادت عمليات البحث حول طريقة إعدادها, وخلال السطور التالية سنتناول عرض أفضل طريقة لإعداد اللحمة في البرطمان بسرعة الصاروخ وأهم الخطوات التي تساعد في نجاح الوصفة.

خطوات شوي اللحمة في البرطمان

ماهي المقادير الأزمة لتجهيز اللحمة في البرطمان

نصف كيلو لحم.

شرائح بصل.

شرائح طماطم.

ورق لوري.

حبهان.

فلفل أسود حصي.

ملح.

معلقة صلصة.

كوب ماء ساخن.

خمس فصوص ثوم.

معلقة خل.

الخطوات الصحيحة لتجهيز اللحمة المشوية في البرطمان

يتم تقطيع اللحمة قطع صغيرة ويجب استخدام نوع لحمة طرية ويوضع عليها ملح وخل ويتم تقليبهم وتوضع في الثلاجة حتى تصبح أنسجة اللحمة طرية ويسهل تسويتها.

يتم دهن برطمان زجاجي كمية من الزيت ويجب التأكد من أن الزجاج حراري, ويتم وضع قطعتين من اللحمة ويوضع عليهم شرائح طماطم وبصل وثوم وورق لوري وحبهان, ويكرر الخطوة حتى يتم الأنتهاء من كل الكمية.

توضع معلقة الصلصة والملح والفلفل و ويوضع عليهم كوب ماء ساخن ومعلقتين من الزيت ويتم تغطيه البرطمان ويتم لفة في ورق ألومنيوم.

يتم ملئ صينية ماء ويوضع بها البرطمان ويتم وضعه في فرن ساخن وبعد ذلك يترك ساعة.

يتم إخراج البرطمان من الفرن وتوضع اللحمة المشوية في صينية ويوضع معها قطعة فحم وبعد ذلك ضعها معها ويغطي خمس دقائق وبعد ذلك يتم تقديم اللحمة مع البقدونس.

ماهي أهمية تناول اللحمة بشكل يومي

اللحمة تحتوي على نسبة عالية من البروتين والذي يساعد في بناء خلايا وعضلات الجسم وتساعد في النمو وتحتوي على العديد من الفيتامنيات التي تغذي الجسم مثل فيتامين ج وفيتامين ب12 والعديد من المعادن التي تساعد في ضبط الضعط والسكر في الجسم وتحافظ على القلب.