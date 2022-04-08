بالقرنفل تخلصي من الثآليل والزوائد الجلدية للابد في 3 أيام ستختفي ولن تظهر مرة أخرى

لزوائد الجلدية من الأشياء التي تظهر لدي العديد من الأشخاص حيث أنها تظهر في أول طبقة من طبقات الجلد ويمكن أن تتفشي في منطقة معينة في الجسم ومن أكثر المناطق التي تظهر بها الزوائد هي الرقبة وتكوب بسبب الأصابة بفيروس معين يخترق طبقات الجلد, وقد تكون هذه الزوائد مؤلمة لدي بعض الأشخاص وتسبب تشوة في شكل الجلد, ولذلك يبحث الكثير ممن يعانون من هذه الزوائد عن طريقة للتخلص منها, ولذلك ستنتناول في مقالنا هذا أفضل طريقة لعلاج الزوائد الجلدية في مدة قصيرة وبشكل فعال.

كيفية تجهيز كريم طبيعي بالقرنفل لعلاج الزوائد الجلدية بسهولة في ثلاث أيام

القرنفل من أفضل المواد التي تعمل على التخلص من أي فيروس في الجلد يسبب ظهور الزوائد الجلدية, ويذيب الدهون التي تتكون في هذه الزوائد ويقلل من انتشارها في الجلد ويساعد الكريم في التئام الجروح الموجودة في الجلد وبالتالي يقل فرصة الأصابة بالعدوي مرة أخري ولتحضير الكريم يمكن اتباع الآتي:-

يتم غلي كمية من القرنفل في كوب ماء وبعد ذلك يتم تصفيه الخليط.

يوضع عليه معلقة خل تفاح ومعلقة زيت زيتون ومعلقة من زيت اللوز الحلو.

يتم دهن المكان الموجود به الزوائد الجلدية جيدًا بالخليط ويستخدم مرتين في اليوم وخلال ثلاث أيام سيلاحظ أن حجمها يبدأ في الصغر حتى تختفي تمامًا.

ماهي الخطوات الصحيحة التي تحافظ على الجلد من الأصابة بالزوائد