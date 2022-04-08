نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة الناسف للتخسيس.. بذور جبارة لنزول الكرش في 5 أيام بسرعة الصاروخ بدون حرمان ولا رجيم نتيجة خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسبب الدهون المتراكمة في البطن العديد من المشاكل الصحية منها ضيق في الأوعية الدموية وتسبب الكسل وعدم القدرة على أداء المهام اليومية وتغير في شكل الجسم وتسبب أضرار أخري متعددة للجسم, ويبحث أصحاب هذه المشكلة عن طريقة للقضاء على البطن بسهولة بمكون طبيعي في البيت دون أن يسبب العديد من الأضرار مثل أدوية التخسيس, وخلال السطور التالية سنعرض أفضل مكون جبار يتم التخلص من دهون الكرش في ثلاث أيام فقط.

مشروب بذور الشيا للتخلص من دهون الكرش خلال ثلاث أيام

بذور الشيا من المكونات التي تعد نسبة الألياف بها عالية جدًا, وتعد الألياف من المكونات التي يحتاجها الجسم وتعمل على ملئ المعدة لفترات طويلة كما أنه تحسن من قدرة الجسم على التخلص من الدهون وعدم تراكمها في الجسم, ويساعد بذور الشيا في جعل الجسم بمثابة أداة لحرق الدهون المتراكمة بها, ومع استخدام هذه الوصفة واتباع نظام غذائي يحتوي على كمية أقل من الدهون, ويتم تحضير خليط بذور الشيا بالطريقة التالية:-

يتم استخدام معلقة من بذور الشيا ومعلقة من المرمرية ويوضع عليهم كوب ماء.

يضاف عليها معلقة قرفة ومعلقتين من خل التفاح ويقلب كل الخليط ويوضع على البوتجاز.

بعد أن يغلي الخليط يتم تصفيته ويوضع عليه معلقة عسل ويتم تناول هذا المشروب بشكل يومي.

كيفية نسف دهون الكرش بالقرفة والليمون في ثلاث أيام

القرفة من المكونات التي تعد فوائدها متعددة للجسم حيث تحتوي على العديد من المواد التي تنشط دورة الجسم وتساعد في تنشيط الجسم الي التخلص من أي دهون متراكمة به حيث يعمل على تنشيط عملية الأيض ويساعد في التخلص من مشاكل الهضم حيث يقلل من عسر الهضم وتحفز القولون الي طرد السموم ويقلل من تراكم الدهون ويزيد من أمتصاصها, وتساعد القرفة في الوقاية من العديد من الأمراض المعدية ويتم تجهيز القرفة بغلي كمية منها في كوب ماء ويوضع عليها معلقة عسل ومعلقة ليمون ويتم تناولها بشكل يومي, ويمكن إضافة معلقة خل تفاح لزيادة قدرة المشروب على التخلص من الكرش بشكل سريع.