مكون سري ضعيه على الكيك هيخليها هشة وخفيفة كالقطن وانسي أنها تهبط منك وداعاً لفشل الكيك

الكيك من الحلويات التي تيم تحضيرها بشكل يومي في كل بيت وذلك بسبب أمكانية استخدامها كوجبة خفيفة أو في الأفطار مع المشروب الساخن المفضل أو كوجبة للأطفال في المدارس, ويحبها الجميع ولكن يواجه الكثير مشكلة عند تحضيرها وهي أن الكيك يكون مكتوم ويتعرض للهبوط في الفرن ويرجع ذلك الي طريقة التحضير الغير صحيحة, ولذلك نجد أن الكثير في حيرة حول طريقة التجهيز الصحيحة للكيك حتى تصبح طرية وهشة ولذلك سنوضح في السطور التالية أفضل طريقة ناجحة لعمل الكيك في البيت بحيث تكون مثل الجاهزة.

مكون سري ضعيه على الكيك

ماهي المكونات التي يجب تحضيرها لعمل الكيك.

كوب دقيق.

كوب زبادي.

معلقتين نشا.

معلقتين فانيليا.

أربع حبات بيض.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة خل.

كوب زيت.

كوب سكر.

رشة ملح.

ماهى الطريقة الأصح لتجهيز الكيك الطري والهش في البيت

يحتاج الكيك الي بعض الخطوات الصحيحة في طريقة التحضير للحصول على النتيجة المرغوبة, والكيك من الوجبات الغنية بالعديد من العناصر المغذية ويمكن تحضيرها بالطريقة التالية:-