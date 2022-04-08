نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سري ضعيه على الكيك هيخليها هشة وخفيفة كالقطن وانسي أنها تهبط منك وداعاً لفشل الكيك في المقال التالي
الكيك من الحلويات التي تيم تحضيرها بشكل يومي في كل بيت وذلك بسبب أمكانية استخدامها كوجبة خفيفة أو في الأفطار مع المشروب الساخن المفضل أو كوجبة للأطفال في المدارس, ويحبها الجميع ولكن يواجه الكثير مشكلة عند تحضيرها وهي أن الكيك يكون مكتوم ويتعرض للهبوط في الفرن ويرجع ذلك الي طريقة التحضير الغير صحيحة, ولذلك نجد أن الكثير في حيرة حول طريقة التجهيز الصحيحة للكيك حتى تصبح طرية وهشة ولذلك سنوضح في السطور التالية أفضل طريقة ناجحة لعمل الكيك في البيت بحيث تكون مثل الجاهزة.
مكون سري ضعيه على الكيك
ماهي المكونات التي يجب تحضيرها لعمل الكيك.
- كوب دقيق.
- كوب زبادي.
- معلقتين نشا.
- معلقتين فانيليا.
- أربع حبات بيض.
- معلقة بيكنج بودر.
- معلقة خل.
- كوب زيت.
- كوب سكر.
- رشة ملح.
ماهى الطريقة الأصح لتجهيز الكيك الطري والهش في البيت
يحتاج الكيك الي بعض الخطوات الصحيحة في طريقة التحضير للحصول على النتيجة المرغوبة, والكيك من الوجبات الغنية بالعديد من العناصر المغذية ويمكن تحضيرها بالطريقة التالية:-
- الدقيق عليه عامل كبير لنجاح الكيك حيث أنه كلما كان نوع الدقيق عالي الجودة كلما كانت فرصة نجاح الكيك أكبر, ونخل الدقيق أكثر من مرة من أسباب أن تكون الكيك هشة.
- يوضع على الدقيق البيكنج بودر ورشة الملح والنشا ويتم نخل المكونات مرة أخري للتخلص من أي كتل بها.
- يوضع الزيت مع السكر في إناء ويتم الخفق بالمضرب الكهربائي وبعد أن يذوب الشكر تماماً يتم وضع الزبادي ويقلب مع الخليط وبعد ذلك بالتدريج يتم وضع بيضة بيضة بالتدريج ويقلب الخليط ويضاف الفانيليا ومعلقة الخل ويمزج الخليط حتى يتكون خليط متوسط السمك.
يوضع الخليط على خليط الدقيق بالتدريج مع التقليب بشكل مستمر حتى يختفي الدقيق نهائي, وبعد ذلك في قالب به ورق زبدة يتم صب الخليط.
- يجب أن نشعل الفرن قبل البدء في تجهيز الكيك بحيث يصل الي درجة الحرارة المناسبة لطهي الكيك وتوضع به لمدة ساعة.
- لا يتم نهائي فتح الفرن على الكيك حتى لا تهبط وبعد ساعة الي ربع يتم فتح الفرن اذا نضجت نخرجها ونقدمها.
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