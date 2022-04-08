كريم سحري من الصيدلية لتبيض البشرة 7 درجات وشد التجاعيد والترهلات وإزالة البقع الداكنة في 3 أيام

سمرار البشرة والمناطق الحساسة من أكثر مشاكل الجلد الشائعة حيث أن جفاف الجلد من أكثر العوامل المسببة لذلك ويعتقد الكثير من أصحاب هذه المشكلة أنه من الصعب التخلص منها لأن البشرة تحتاج الي كريمات خاصة تكون مكوناتها طبيعية ولا تسبب أي حساسية أو التهاب في البشرة وهناك العديد من أنواع الكريمات الخاصة بالتفتيح والتي يمكن استخدامها بشكل سهل في البيت وتكون تكلفتها غير عالية وليس لها أي نتيجة سلبية على الجلد, وسنوضح في السطور التالية أفضل كريم طبيعي في الصيدلية للتخلص من اسمرار الجلد.

خطوات تبيض البشرة بشكل سريع بكريم بوبانا الطبيعي

كريم بوبانا من أفضل أنواع الكريمات التي يمكن استخدامها للبشرة حيث أنه من أهم مميزاته ان سعره غير عالي ولا يحتوي على أي زيوت مصنعة تسبب انسداد في مسامات البشرة ومكونات الكريم كلها طبيعية حيث أنه غني ببروتين الحليب الذي يساعد في تبيض البشرة بشكل فعال ويحتوي على فيتامين ه والذي يكسب البشرة نضارة ويعمل على تجديد نشاط خلاياها لإنتاج الكولاجين ولاستخدام الكريم يمكن اتباع الخطوات التالية:-

يجب قبل استخدام الكريم على البشرة تنظيفها بالغسول المناسب لنوعها لضمان أن تكون المسام مفتوحة وبالتالي تمتص الكريم بشكل أكثر فاعلية.

يوضع كمية من الكريم على البشرة ويتم تدليكه حتى تمتصه المسام ويترك على البشرة طوال الليل.

يمكن استخدام كريم بوبانا قبل التعرض للشمس حيث أنه يساعد في تكوين طبقة حماية على البشرة لتقليل تأثير أشعة الشمس الضارة على البشرة.

كيفية تحضير كريم الحليب الطبيعي لتفتيح البشرة بسرعة الصاروخ

كريم الحليب الطبيعي من أسهل الكريمات التي يمكن تحضيرها في البيت لتغذية خلايا البشرة والتخلص من أي تجاعيد بها, ويساعد الحليب في تنقية البشرة والتخلص من أي بقع داكنة بها ومعالجة أي حبوب ملتهبة في البشرة, ويتم تحضير الكريم بالطريقة الأتية:-