من ربع كيلو لحمة عملت 2 كيلو برجر بدون فول صويا ولا برغل وطريقه تشكيله قمه التوفير بمكون موجود في البيت

البرجر من الأكلات اللذيذة التي يحبها الكثير ودائما ما يتم تناوله في المطاعم ولكن بمبالغ كبيرة, ولذلك يتجه ربات البيوت الي الأقتصاد في الميزانية وتجهيز البرجر في البيت ولذلك في الآونة الأخيرة أزدادت عمليا البحث حول طريقة لعمل كمية كبيرة من البرجر في البيت ولكن دون الحاجة الي إضافة برغل أو فول صويا لزيادة كمية البرجر لأنها تجعل طعمه غير لذيذ, خلال مقالنا هذا سنوضح أفضل طريقة لعمل كمية كبيرة من البرجر في البيت باستخدام ربع كيلو من اللحم المفروم فقط.

ماهي المكونات الخاصة بإعداد البرجر في البيت

يمكن تحضير البرجر في البيت من ربع كوب فقط من اللحمة ولكن دون استخدام الفول الصويا أو البرغل وبمكونات بسيطة موجودة في البيت وهي كالتالي:-

ربع كيلو لحم.

كوب زبادي.

كوب بقسماط.

معلقة ملح.

معلقة فلفل.

بصلة مهروسة.

ثوم مهروس.

معلقتين دقيق.

بياض بيضة.

بهارات.

خطوات تجهيز البرجر في المنزل بكمية كبيرة

البرجر من الأكلات الخفيفة التي دائما ما يتم تحضيره في ساندويتش مميز يحبه الأطفال والكبار ويمكن تحضير البرجر في البيت بالطريقة التالية:-

يتم وضع اللحم مع البقسماط والزبادي والدقيق ويقلب كل منهم معًا حتى تتجانس الثلاث مكونات.

يوضع البصل والثوم والملح والفلفل وبياض البيض والبهارات, ويتم عجن كل المكونات معًا, ويوضع ساعتين ليتماسك في الثلاجة ويمكن تشكيله بسهولة ولا يتفكك.

يتم تشكيل البرجر على هيئة أقراص سمكها متوسط ويتم الضغط عليها جيدا حتى تحتفظ بشكلها عند الطهي.

توضع في أكياس نظيفة وتترك للتجمد ويتم استخدامها في أي وقت.

كيفية إعداد ساندويتش البرجر مثل المحلات بسرعة